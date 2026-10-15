Drägerwerk und Nordex heute: Kursverluste und höhere Margenprognose

Bei Drägerwerk rückt die Kostenentwicklung im dritten Quartal in den Mittelpunkt der Diskussion. Im wallstreetONLINE-Forum sorgen steigende Funktionskosten und die operative Ergebnisentwicklung für Kritik. Andere Teilnehmer verweisen auf das starke Vorjahresquartal, den Auftragseingang in der Sicherheitstechnik und die aus ihrer Sicht weiterhin erreichbaren Margenziele. Ob der Kostenanstieg mit Wachstumsinitiativen oder Einmaleffekten zusammenhängt, bleibt dort umstritten.

Am Donnerstag, 15. Oktober 2026, zeigt sich ein uneinheitliches Börsenbild. Der DAX steigt um 0,60 Prozent, während der TecDAX 0,16 Prozent und der Eurozone 50 0,36 Prozent verlieren. In den USA legt der US 30 um 1,02 Prozent zu, der US Tech 100 gibt dagegen 0,66 Prozent nach. Unter den Einzelwerten stehen mehrere Halbleiteraktien unter Druck. Deutliche Gewinne verzeichnen unter anderem Scout24, Intuit und Nordex.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Aktie des Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns verliert 8,51 Prozent auf 96,25 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Minus 14,78 Prozent, auf Monatssicht 14,48 Prozent. Trotz des Rückschlags bleibt seit Jahresbeginn ein Gewinn von 38,86 Prozent.

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Draegerwerk: 96,25€ (-8,51 %)

Nordea Bank Abp: Deutlicher Rückgang ohne konkreten Auslöser

Mit einem Minus von 8,09 Prozent auf 15,675 Euro zählt Nordea Bank Abp zu den deutlichen Verlierern des Tages. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es zunächst nicht.

Der Rückgang verstärkt die schwache Monatsentwicklung der nordischen Bank: Über diesen Zeitraum verliert die Aktie 11,42 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt sie 2,91 Prozent im Minus.

Nordea Bank Abp: 15,675€ (-8,09 %)

SÜSS MicroTec: Wochenverluste weiten sich aus

Der weltweite Verkaufsdruck bei Technologieaktien bildet das Umfeld für die Verluste von SÜSS MicroTec. Der Anlagenbauer für die Halbleiter- und Mikrosystemtechnik gibt um 6,82 Prozent auf 57,05 Euro nach. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser ist nicht erkennbar.

Binnen einer Woche verliert die Aktie 14,14 Prozent. Seit Jahresbeginn steht dagegen noch ein Plus von 46,16 Prozent. In der Forendiskussion auf wallstreetONLINE findet sich trotz des Rückgangs ein vorsichtiges Einstiegssignal: Ein Teilnehmer beschreibt einen Wiedereinstieg mit einer kleinen Position.

SUESS MicroTec: 57,05€ (-6,82 %)

Teradyne: Starker Rückschlag nach hohen Jahresgewinnen

Auf Wochensicht summieren sich die Verluste bei Teradyne auf 18,10 Prozent. Heute fällt die Aktie des Anbieters automatisierter Testsysteme um 6,73 Prozent auf 299,80 Euro. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Der kurzfristige Rückschlag trifft auf eine weiterhin deutlich positive längerfristige Entwicklung. Über einen Monat gewinnt die Aktie 4,94 Prozent, seit Jahresbeginn 80,10 Prozent.

Teradyne: 299,80€ (-6,73 %)

PVA TePla: Stimmrechtsmitteilung bei fallendem Kurs

PVA TePla verliert im schwachen Technologieumfeld 6,17 Prozent auf 29,48 Euro. Der Spezialmaschinenbauer veröffentlicht eine Stimmrechtsmitteilung nach dem Wertpapierhandelsgesetz. Ein konkreter Zusammenhang mit dem Kursrückgang ist nicht erkennbar.

Das Wochenminus wächst auf 13,29 Prozent. Auf Monatssicht bleibt ein Zuwachs von 3,92 Prozent, seit Jahresbeginn steht die Aktie 28,80 Prozent höher.

PVA TePla: 29,48€ (-6,17 %)

Siltronic: Mehr als ein Fünftel Wochenverlust

Ein Wochenverlust von 20,48 Prozent kennzeichnet den jüngsten Kursverlauf von Siltronic. Heute sinkt die Aktie des Siliziumwaferherstellers um weitere 6,00 Prozent auf 66,58 Euro. Das Umfeld für Technologieaktien bleibt schwach; ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser ist nicht erkennbar.

Auf Monatssicht fällt das Minus mit 1,85 Prozent deutlich kleiner aus. Seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von 35,15 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum steht dem Verkaufsdruck ein erneuter Einstieg gegenüber: Ein Teilnehmer beschreibt den Wiederaufbau seines früheren Bestands.

SILTRONIC AG: 66,58€ (-6,00 %)

AIXTRON: Starke Quartalszahlen, schwache Aktie

Starke vorläufige Quartalszahlen verhindern bei AIXTRON keinen Kursverlust. Auftragseingang, operatives Ergebnis und EBIT-Marge liegen im dritten Quartal deutlich über den Markterwartungen. Ein günstiger Produktmix stärkt die Profitabilität, die Nachfrage aus dem Bereich KI-Rechenzentren unterstützt das Geschäft. Die Jahresprognose bleibt unverändert.

Dennoch gibt die Aktie um 4,77 Prozent auf 33,24 Euro nach. Binnen einer Woche beträgt das Minus 13,19 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt mit 91,76 Prozent ein hoher Gewinn bestehen.

Die Stimmung im wallstreetONLINE-Forum ist geteilt. Positive Reaktionen auf die Auftrags- und Ergebnisentwicklung treffen auf Bedenken wegen der Bewertung und einer möglichen weiteren Marktkorrektur. Die starken Geschäftszahlen stehen damit einer vorsichtigen Einschätzung des kurzfristigen Kursverlaufs gegenüber.

AIXTRON: 33,24€ (-4,77 %)

Verbio: Anleger enttäuscht über ausbleibenden Rückenwind

Enttäuschung über die Kursentwicklung prägt die Diskussion zu Verbio. Im wallstreetONLINE-Forum bemängeln Teilnehmer, dass die Aktie trotz steigender Ölpreise nachgibt. Andere richten den Blick auf das US-Geschäft und mögliche Steuergutschriften. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den heutigen Rückgang ist nicht erkennbar.

Der Biokraftstoffhersteller verliert 3,96 Prozent auf 25,71 Euro. Auf Wochensicht bleibt ein Plus von 2,19 Prozent, über einen Monat steht jedoch ein Minus von 17,19 Prozent. Seit Jahresbeginn gewinnt die Aktie 21,43 Prozent.

Verbio: 25,71€ (-3,96 %)

Scout24: Kräftige Erholung setzt sich fort

Scout24 setzt seine Erholung mit einem Tagesplus von 7,12 Prozent auf 78,95 Euro fort. Innerhalb einer Woche gewinnt die Aktie 13,64 Prozent, auf Monatssicht 6,01 Prozent. Der Jahresverlust beträgt allerdings weiterhin 8,17 Prozent.

Ein konkreter Auslöser für den kräftigen Tagesgewinn ist nicht erkennbar. Im wallstreetONLINE-Forum richtet sich die Aufmerksamkeit auf einen Hinweis zum Rückkauf von 50.000 eigenen Aktien. Daraus lässt sich kein gesicherter Zusammenhang mit dem Kursanstieg ableiten.

Scout24: 78,95€ (+7,12 %)

Intuit: Übernahme von Sequence begleitet Kurssprung

Intuit vereinbart die Übernahme von Sequence. Das Unternehmen entwickelt eine KI-basierte Plattform für das Erlösmanagement, die Geschäftsprozesse vom Angebot bis zur Umsatzabwicklung automatisiert. Der Zukauf soll das Finanzangebot des Softwarekonzerns erweitern.

Die Aktie steigt um 6,71 Prozent auf 294,63 Euro. Auf Wochensicht ergibt sich ein Gewinn von 11,29 Prozent. Die Erholung gleicht die bisherigen Jahresverluste jedoch nur teilweise aus: Seit Jahresbeginn liegt Intuit noch 48,53 Prozent im Minus.

Intuit: 294,63€ (+6,71 %)

Nike: Erholung bei weiter geteilter Anlegerstimmung

Bei Nike treffen deutliche Tagesgewinne auf anhaltende Skepsis zur weiteren Kursentwicklung. Die B-Aktie steigt um 6,22 Prozent auf 33,48 Euro. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser ist zunächst nicht erkennbar. Über eine Woche gewinnt sie 9,40 Prozent, seit Jahresbeginn verliert sie weiterhin 38,71 Prozent.

In der wallstreetONLINE-Diskussion stehen sich Erwartungen einer Stabilisierung und die Hoffnung auf günstigere Einstiegskurse gegenüber. Daneben nehmen persönliche Auseinandersetzungen über den Umgangston und die Grenzen zulässiger Äußerungen breiten Raum ein. Eine einheitliche Einschätzung zur Aktie ergibt sich daraus nicht.

Nike (B): 33,48€ (+6,22 %)

Autodesk: Monatsgewinn steigt auf über zehn Prozent

Um 5,65 Prozent auf 217,00 Euro steigt Autodesk. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den Tagesgewinn gibt es zunächst nicht.

Die Aktie des Anbieters von Design- und Konstruktionssoftware gewinnt damit auf Monatssicht 10,54 Prozent. Die jüngste Erholung reicht aber nicht aus, um den Jahresverlust auszugleichen. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus 15,06 Prozent.

Autodesk: 217,00€ (+5,65 %)

Rheinmetall: Gegenbewegung nährt Hoffnung auf Bodenbildung

Die jüngste Gegenbewegung bei Rheinmetall gewinnt an Stärke. Heute legt die Aktie um 5,58 Prozent auf 1.032,70 Euro zu. Auf Wochensicht beträgt das Plus 10,99 Prozent. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den Tagesanstieg ist nicht erkennbar.

Im wallstreetONLINE-Forum werten Teilnehmer den Kursverlauf als Zeichen einer möglichen Bodenbildung. Hoffnungen auf ein gutes drittes Quartal begleiten die Diskussion. Zugleich gibt es Hinweise auf die Risiken kurzfristiger Positionen und gehebelter Produkte. Trotz der Erholung liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch 33,90 Prozent im Minus.

Rheinmetall: 1.032,70€ (+5,58 %)

Moderna: Hohe Kursgewinne zwischen Euphorie und Vorsicht

Moderna setzt den starken Aufwärtstrend fort. Die Aktie gewinnt 5,13 Prozent auf 212,20 Euro. Damit steigt das Wochenplus auf 22,33 Prozent und der Monatsgewinn auf 68,46 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt der Zuwachs 736,05 Prozent. Eine neue operative Unternehmensmeldung als konkreter Tagesauslöser ist nicht erkennbar.

Im wallstreetONLINE-Forum wechseln sich Euphorie und Vorsicht ab. Einige Teilnehmer vermuten einen Short-Squeeze als Kurstreiber. Andere halten die Bewegung für überzogen und diskutieren Gewinnmitnahmen oder eine stärkere Ausrichtung auf BioNTech. Ein Short-Squeeze ist damit eine Deutung aus der Diskussion, kein gesicherter Auslöser.

Moderna: 212,20€ (+5,13 %)

Nordex: Höhere Margenprognose stützt die Aktie

Nordex hebt nach starken vorläufigen Ergebnissen für das dritte Quartal seine EBITDA-Margenprognose für 2026 an. Das operative Quartalsergebnis fällt mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr. Ein starkes Servicegeschäft und eine reibungslose Projektabwicklung unterstützen Ergebnis und Cashflow.

Die Aktie des Windanlagenbauers steigt um 5,08 Prozent auf 36,85 Euro. Trotz des Tagesgewinns bleibt sie auf Wochensicht 2,08 Prozent und auf Monatssicht 7,81 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von 19,44 Prozent.

In der wallstreetONLINE-Diskussion überwiegt Vertrauen in die Geschäftsentwicklung. Teilnehmer sehen frühere Kursrückgänge im Widerspruch zu den positiven Unternehmensmeldungen und verweisen auf Leerverkäufe. Vermutungen über gezielten Verkaufsdruck oder algorithmisch ausgelöste Rücksetzer bleiben spekulativ.

Nordex: 36,85€ (+5,08 %)

Fazit

Der Handelstag zeigt deutliche Unterschiede zwischen Kursentwicklung und Geschäftslage. Nordex profitiert von einer höheren Margenprognose, AIXTRON fällt trotz starker Quartalszahlen. Bei mehreren anderen auffälligen Bewegungen fehlt ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.