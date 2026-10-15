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    FISU und ViewLift kündigen strategische Zusammenarbeit zur Förderung des weltweiten Universitätssports an

    FISU und ViewLift kündigen strategische Zusammenarbeit zur Förderung des weltweiten Universitätssports an
    Foto: Manuel - stock.adobe.com

    ViewLift schließt sich mit dem Technologiepartner Bornan zusammen, um das digitale Ökosystem des weltweiten Universitätssports zu verbessern.

    LAUSANNE, Schweiz und NEW YORK, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- ViewLift, ein Unternehmen von DAZN, und der Internationale Hochschulsportverband (FISU) gaben heute eine erweiterte Technologieallianz bekannt, die die weltweite Hochschulsportbewegung im Vorfeld der nächsten Universiade-Saison 2027 digital ausstatten und stärken wird.

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    ViewLift Logo

    ViewLift schließt sich mit Bornan Sports Technology, dem Technologie- und Digitaldatenpartner der FISU, zusammen, um Streaming, KI-gestütztes Medienmanagement und Veranstaltungstechnologie-Infrastruktur auf einer einzigen digitalen Plattform für die Studenten-Athleten der FISU, die 167 Mitgliedsverbände der Nationalen Hochschulsportverbände (NUSFs) weltweit und deren globales Publikum zusammenzuführen.

    Im Rahmen der Allianz werden FISU und die weltweite Hochschulsportbewegung die Direct-to-Consumer-Streaming- und Content-Plattform von ViewLift nutzen und so eine auf Bornans bestehender Infrastruktur für Spielmanagement, Zeitmessung, Punktevergabe und Ergebnisdarstellung aufbauende Streaming-Ebene für die Fans hinzufügen. Das Ergebnis ist eine stärker vernetzte Datenkette – von Live-Event-Daten und der Rundfunkproduktion bis hin zu Streaming und Content-Distribution.

    Die Zusammenarbeit schloss im Juni 2026 einen erfolgreichen Soft-Launch ab und erprobte dabei die Integration der Kernplattform in ausgewählten FISU-Einrichtungen. Es werden nun zusätzliche Funktionen eingeführt, die die Streaming-Distribution, automatisierte Content-Workflows und die Integration von Veranstaltungstechnologien auf ein breiteres Spektrum von FISU-Wettbewerben ausweiten. Die Plattform soll im Januar 2027 vollständig in Betrieb gehen, rechtzeitig zur Unterstützung der Winter-Universiade 2027 in Changchun, China.

    „Die Vision der FISU ist es, Studenten-Athleten und Fans ein digitales Erlebnis zu bieten, das dem Sport, den sie ausüben und verfolgen, gerecht wird", sagte FISU-Generalsekretär und CEO Matthias Remund. „Diese Partnerschaft gibt uns die Möglichkeit, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen und ein globales Publikum mit der Qualität zu erreichen, die es im gesamten Profisport sieht." Dies ist ein wichtiger Schritt für FISU in ihrer Strategie, die Berichterstattung über den Hochschulsport zu verbessern, während wir dieses nächste Kapitel aufschlagen."

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