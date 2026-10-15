Moderna Aktie weiter aufwärts - 15.10.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,70 % konnte die Moderna Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Schon gestern ging es für die Moderna Aktie um +4,93 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 212,45€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Moderna Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um +22,33 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +68,01 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +724,35 % gewonnen.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +22,33 % 1 Monat +68,01 % 3 Monate +260,93 % 1 Jahr +824,12 %

? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 15.10.2026, 20:45 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas starken Kursanstieg, den Teilnehmer als chartgetrieben und möglichen Short-Squeeze einordnen. Diskutiert werden Übertreibungsrisiken, Gewinnmitnahmen und die hohe Bewertung im Vergleich zu BioNTech. Technisch steht die Marke von 210 US-Dollar im Fokus. Fundamental richten sich Erwartungen auf die Krebsplattform mit Merck und weitere Daten zur Intismeran-Studie auf der ESMO.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,64 Mrd. € wert.

Drägerwerk und mehrere Halbleiterwerte verlieren deutlich. Nordex steigt nach einer höheren Margenprognose, während AIXTRON trotz starker vorläufiger Quartalszahlen nachgibt.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Moderna-Aktie setzt ihre spektakuläre Rallye fort. Am Mittwoch gewann der Biotech-Titel weitere +4,65% und schloss bei 226,30 US$. Damit erreicht der Kurs den höchsten Stand seit Januar 2022 und überwindet zugleich eine wichtige Widerstandszone. Während die Trendstruktur bullisch bleibt, mahnen deutliche Divergenzen in RSI und MACD inzwischen zur Vorsicht. Chartanalyse zur Moderna-Aktie Der Kurs […] The post Moderna-Aktie mit über +900% – sind jetzt 300 US$ möglich? first appeared on sharedeals.de.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,80 %. Sanofi notiert im Plus, mit +1,49 %. Novavax notiert im Plus, mit +1,94 %. BioNTech legt um +1,32 % zu

Die Aktie von Moderna erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 34,59 %. Über 5 Jahre lag sie bei -5,33 %.

Moderna Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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