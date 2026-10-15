Nordex Aktie steigt am 15.10.2026 kräftig

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Nordex. Mit einer Performance von +5,80 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die Nordex Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -3,83 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 37,20€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Nordex konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -14,85 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -3,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,07 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +20,21 % gewonnen.

Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,11 % 1 Monat -8,07 % 3 Monate -14,85 % 1 Jahr +46,22 %

Informationen zur Nordex Aktie

Stand: 15.10.2026, 20:46 Uhr

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,46 Mrd. € wert.

Drägerwerk und mehrere Halbleiterwerte verlieren deutlich. Nordex steigt nach einer höheren Margenprognose, während AIXTRON trotz starker vorläufiger Quartalszahlen nachgibt.

Kräftiger Rückenwind für Nordex: Der Windanlagenbauer hat sein operatives Ergebnis im dritten Quartal mehr als verdoppelt und hebt die Margenprognose für 2026 deutlich an.

Nordex raises its 2026 margin outlook as strong service performance and smooth project execution drive a sharp rise in quarterly earnings and cash flow.

Die Aktie von Nordex erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 49,82 %. Über 5 Jahre lag sie bei 20,73 %, über 10 Jahre bei 4,94 %.

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Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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