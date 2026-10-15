Scout24 Aktie bestätigt den positiven Trend - +7,23 % - 15.10.2026

Anleger bei Scout24 können sich heute freuen: Die Aktie legt um +7,23 % zu und notiert bei 79,03€. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Scout24 Aktie. Nach einem Plus von +7,29 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 79,03€, mit einem Plus von +7,23 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Scout24 einen Gewinn von +8,33 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,11 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Scout24 -8,08 % verloren.

Während Scout24 heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,58 %. Damit gehört Scout24 heute zu den auffälligeren Werten.

Scout24 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,75 % 1 Monat +6,11 % 3 Monate +8,33 % 1 Jahr -24,67 %

Informationen zur Scout24 Aktie

Stand: 15.10.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 74 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,79 Mrd.EUR € wert.

Drägerwerk und mehrere Halbleiterwerte verlieren deutlich. Nordex steigt nach einer höheren Margenprognose, während AIXTRON trotz starker vorläufiger Quartalszahlen nachgibt.

Uneinheitliches Börsenbild: DAX und MDAX legen zu, während SDAX und TecDAX nachgeben. Der US 30 führt den Indexvergleich an, bei den Einzelwerten glänzt Scout24 – AIXTRON bricht ein.

Top- und Flop-Aktien am 15.10.2026 im DAX.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,18 %.

Die Aktie von Scout24 erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 6,59 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,22 %, über 10 Jahre bei 10,46 %.

Scout24 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.