Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 15.10.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.10.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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? wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nikes Kursaussichten: Einige erwarten weitere Rückgänge auf 22–25 Euro, andere halten Kurse unter 30 Euro für unwahrscheinlich. Diskutiert werden zudem Analystenziele von 27 US-Dollar, denen manche misstrauen, sowie eine mögliche Erholung durch den Konzernumbau unter Elliott Hill. Chancen auf steigende Erträge und die fortgesetzte Dividende stehen Risiken und der ungewissen Dauer des Turnarounds gegenüber.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nike (B) eingestellt.
Cisco Systems
Tagesperformance: -3,88 %
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 2
Performance 1M: +1,51 %
Performance 1M: +1,51 %
The Home Depot
Tagesperformance: +3,71 %
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 3
Performance 1M: +1,33 %
Performance 1M: +1,33 %
Salesforce
Tagesperformance: +3,60 %
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 4
Performance 1M: -2,46 %
Performance 1M: -2,46 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +3,60 %
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 5
Performance 1M: +6,71 %
Performance 1M: +6,71 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 6
Performance 1M: +5,66 %
Performance 1M: +5,66 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 7
Performance 1M: +5,62 %
Performance 1M: +5,62 %
? wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung von Nvidia im Vergleich zu anderen KI-Aktien und die Frage, ob die Rallye ausläuft. Einige halten die Aktie trotz der jüngsten Schwäche für unterbewertet; andere erwarten weitere Rückgänge, einen KI-Ausverkauf und niedrigere Bewertungen. Spekuliert wird über Verkäufe vor anstehenden KI-Zahlen und spätere Wiedereinstiege. Mehrere Teilnehmer sind short oder nutzen Shorts zur Absicherung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
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