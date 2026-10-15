Aktien mit extremer Performance im US 30 am 15.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nikes Kursaussichten: Einige erwarten weitere Rückgänge auf 22–25 Euro, andere halten Kurse unter 30 Euro für unwahrscheinlich. Diskutiert werden zudem Analystenziele von 27 US-Dollar, denen manche misstrauen, sowie eine mögliche Erholung durch den Konzernumbau unter Elliott Hill. Chancen auf steigende Erträge und die fortgesetzte Dividende stehen Risiken und der ungewissen Dauer des Turnarounds gegenüber.