Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +6,22 %
Performance 1M: +10,54 %
Tagesperformance: +5,54 %
Performance 1M: +68,46 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,44 %
Performance 1M: -14,64 %
Tagesperformance: +5,35 %
Performance 1M: -10,32 %
Tagesperformance: -5,13 %
Performance 1M: +4,18 %
Tagesperformance: +4,41 %
Performance 1M: +5,04 %
Tagesperformance: +4,23 %
Performance 1M: +17,20 %
Tagesperformance: +4,16 %
Performance 1M: -16,70 %
Tagesperformance: +4,10 %
Performance 1M: +4,65 %
Tagesperformance: +4,05 %
Performance 1M: +4,22 %
Tagesperformance: +4,04 %
Performance 1M: +17,14 %
Tagesperformance: -4,03 %
Performance 1M: +1,51 %
Tagesperformance: +3,98 %
Performance 1M: +2,81 %
Tagesperformance: -3,94 %
Performance 1M: -13,73 %
Tagesperformance: +3,80 %
Performance 1M: -4,34 %
Tagesperformance: -3,79 %
Performance 1M: -2,34 %
Tagesperformance: -3,72 %
Performance 1M: +5,86 %
Tagesperformance: +3,65 %
Performance 1M: -3,22 %
Tagesperformance: +3,46 %
Performance 1M: +5,16 %
Tagesperformance: -3,45 %
Performance 1M: -17,47 %
Tagesperformance: -3,43 %
Performance 1M: +24,02 %
Tagesperformance: -3,37 %
Performance 1M: +3,39 %
Tagesperformance: +3,36 %
Performance 1M: -2,29 %
? wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,35 %
Performance 1M: +3,60 %
Tagesperformance: +3,21 %
Performance 1M: -4,69 %
Tagesperformance: -3,20 %
Performance 1M: -7,93 %
Tagesperformance: +3,13 %
Performance 1M: +5,33 %
Tagesperformance: +3,13 %
Performance 1M: +1,28 %
Tagesperformance: -2,97 %
Performance 1M: +4,21 %
Tagesperformance: -2,91 %
Performance 1M: +6,93 %
Tagesperformance: -2,87 %
Performance 1M: +2,16 %
Tagesperformance: -2,79 %
Performance 1M: +1,68 %
? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,48 %
Performance 1M: +6,59 %