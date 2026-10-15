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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    652,00€
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    Blatt
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    778,18€
    Basispreis
    8,52
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    × 9,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,85 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +6,22 %
    Platz 2
    Performance 1M: +10,54 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,22 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +5,54 %
    Platz 3
    Performance 1M: +68,46 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,54 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas starken Kursanstieg, den Teilnehmer als chartgetrieben und möglichen Short-Squeeze einordnen. Diskutiert werden Übertreibungsrisiken, Gewinnmitnahmen und die hohe Bewertung im Vergleich zu BioNTech. Technisch steht die Marke von 210 US-Dollar im Fokus. Fundamental richten sich Erwartungen auf die Krebsplattform mit Merck und weitere Daten zur Intismeran-Studie auf der ESMO.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +5,44 %
    Platz 4
    Performance 1M: -14,64 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,44 %.

    Copart
    Tagesperformance: +5,35 %
    Platz 5
    Performance 1M: -10,32 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,35 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -5,13 %
    Platz 6
    Performance 1M: +4,18 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,13 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: +4,41 %
    Platz 7
    Performance 1M: +5,04 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,41 %.

    Marriott International Registered (A)
    Tagesperformance: +4,23 %
    Platz 8
    Performance 1M: +17,20 %
    Chart Marriott International Registered (A)
    ISIN: US5719032022
    WKN: 913070
    Die Marriott International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,23 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: +4,16 %
    Platz 9
    Performance 1M: -16,70 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,16 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: +4,10 %
    Platz 10
    Performance 1M: +4,65 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,10 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +4,05 %
    Platz 11
    Performance 1M: +4,22 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,05 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: +4,04 %
    Platz 12
    Performance 1M: +17,14 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,04 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: -4,03 %
    Platz 13
    Performance 1M: +1,51 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,03 %.

    Honeywell Aerospace
    Tagesperformance: +3,98 %
    Platz 14
    Performance 1M: +2,81 %
    Chart Honeywell Aerospace
    ISIN: US43849R1059
    WKN: A429HW
    Die Honeywell Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,98 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -3,94 %
    Platz 15
    Performance 1M: -13,73 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,94 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +3,80 %
    Platz 16
    Performance 1M: -4,34 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,80 %.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: -3,79 %
    Platz 17
    Performance 1M: -2,34 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,79 %.

    Fastenal
    Tagesperformance: -3,72 %
    Platz 18
    Performance 1M: +5,86 %
    Chart Fastenal
    ISIN: US3119001044
    WKN: 887891
    Die Fastenal Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,72 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: +3,65 %
    Platz 19
    Performance 1M: -3,22 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,65 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +3,46 %
    Platz 20
    Performance 1M: +5,16 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,46 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -3,45 %
    Platz 21
    Performance 1M: -17,47 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,45 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: -3,43 %
    Platz 22
    Performance 1M: +24,02 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,43 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -3,37 %
    Platz 23
    Performance 1M: +3,39 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,37 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +3,36 %
    Platz 24
    Performance 1M: -2,29 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,36 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und mögliche Kursmarken der Adobe-Aktie: Ein Nutzer hält sie für deutlich unterbewertet und setzt auf eine bullische Dynamik, die charttechnische Widerstände überwinden könnte. Genannt werden Widerstände bei 229 Euro und 265 US-Dollar; bei etwa 290 Euro erwägt ein Anleger, die Hälfte seiner Position zu verkaufen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Adobe eingestellt.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -3,35 %
    Platz 25
    Performance 1M: +3,60 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,35 %.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +3,21 %
    Platz 26
    Performance 1M: -4,69 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,21 %.

    Ferrovial
    Tagesperformance: -3,20 %
    Platz 27
    Performance 1M: -7,93 %
    Chart Ferrovial
    ISIN: NL0015001FS8
    WKN: A3EG0H
    Die Ferrovial Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,20 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: +3,13 %
    Platz 28
    Performance 1M: +5,33 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,13 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: +3,13 %
    Platz 29
    Performance 1M: +1,28 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,13 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -2,97 %
    Platz 30
    Performance 1M: +4,21 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,97 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -2,91 %
    Platz 31
    Performance 1M: +6,93 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,91 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -2,87 %
    Platz 32
    Performance 1M: +2,16 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,87 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: -2,79 %
    Platz 33
    Performance 1M: +1,68 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,79 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Bewertung und unsichere Gewinnperspektive von SpaceX: Kritiker verweisen auf ein negatives KGV, ungewisse Gewinne 2027 und neue Schulden von 40 Milliarden Dollar. Andere erwarten binnen zwölf Monaten Kurse um 300 Dollar, unter anderem wegen einer möglichen Bewertungsannäherung an Tesla. Zudem wird über den jüngsten Tiefpunkt und die anschließende Kursentwicklung gestritten.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: -2,48 %
    Platz 34
    Performance 1M: +6,59 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,48 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 15.10.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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