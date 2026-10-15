Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 15.10.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +7,49 %
Tagesperformance: +7,49 %
Platz 2
Performance 1M: -9,22 %
Performance 1M: -9,22 %
? wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Trade-Desk-Aktie und mögliche Erholungssignale. Diskutiert werden UBS’ gesenktes Kursziel bei beibehaltener Kaufempfehlung, ein Rückgang der Leerverkaufspositionen auf 84 Millionen Aktien sowie eine angeblich behobene iOS-Störung. Einige sehen die Aktie charttechnisch überverkauft und erwarten Rückenwind durch das Q4-Werbegeschäft; andere verweisen auf Margensorgen und Investitionsdruck.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.
Intuit
Tagesperformance: +6,78 %
Tagesperformance: +6,78 %
Platz 3
Performance 1M: +1,38 %
Performance 1M: +1,38 %
Pool
Tagesperformance: +6,69 %
Tagesperformance: +6,69 %
Platz 4
Performance 1M: +1,34 %
Performance 1M: +1,34 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -6,55 %
Tagesperformance: -6,55 %
Platz 5
Performance 1M: +9,47 %
Performance 1M: +9,47 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: +6,45 %
Tagesperformance: +6,45 %
Platz 6
Performance 1M: -21,65 %
Performance 1M: -21,65 %
Autodesk
Tagesperformance: +6,26 %
Tagesperformance: +6,26 %
Platz 7
Performance 1M: +10,54 %
Performance 1M: +10,54 %
Expedia Group
Tagesperformance: +6,20 %
Tagesperformance: +6,20 %
Platz 8
Performance 1M: +4,96 %
Performance 1M: +4,96 %
ServiceNow
Tagesperformance: +6,14 %
Tagesperformance: +6,14 %
Platz 9
Performance 1M: +7,78 %
Performance 1M: +7,78 %
Equifax
Tagesperformance: +6,11 %
Tagesperformance: +6,11 %
Platz 10
Performance 1M: -4,19 %
Performance 1M: -4,19 %
Gartner
Tagesperformance: +6,00 %
Tagesperformance: +6,00 %
Platz 11
Performance 1M: +8,46 %
Performance 1M: +8,46 %
Coinbase
Tagesperformance: +5,99 %
Tagesperformance: +5,99 %
Platz 12
Performance 1M: +0,99 %
Performance 1M: +0,99 %
International Paper
Tagesperformance: +5,94 %
Tagesperformance: +5,94 %
Platz 13
Performance 1M: +2,02 %
Performance 1M: +2,02 %
Williams Companies
Tagesperformance: -5,91 %
Tagesperformance: -5,91 %
Platz 14
Performance 1M: -1,18 %
Performance 1M: -1,18 %
CoStar Group
Tagesperformance: +5,78 %
Tagesperformance: +5,78 %
Platz 15
Performance 1M: +5,87 %
Performance 1M: +5,87 %
Arista Networks
Tagesperformance: -5,57 %
Tagesperformance: -5,57 %
Platz 16
Performance 1M: +0,02 %
Performance 1M: +0,02 %
Coherent
Tagesperformance: -5,53 %
Tagesperformance: -5,53 %
Platz 17
Performance 1M: -5,54 %
Performance 1M: -5,54 %
Best Buy
Tagesperformance: +5,50 %
Tagesperformance: +5,50 %
Platz 18
Performance 1M: +1,52 %
Performance 1M: +1,52 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +5,49 %
Tagesperformance: +5,49 %
Platz 19
Performance 1M: -14,64 %
Performance 1M: -14,64 %
Copart
Tagesperformance: +5,43 %
Tagesperformance: +5,43 %
Platz 20
Performance 1M: -10,32 %
Performance 1M: -10,32 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +5,41 %
Tagesperformance: +5,41 %
Platz 21
Performance 1M: +2,77 %
Performance 1M: +2,77 %
Moderna
Tagesperformance: +5,36 %
Tagesperformance: +5,36 %
Platz 22
Performance 1M: +68,40 %
Performance 1M: +68,40 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas starken Kursanstieg, den Teilnehmer als chartgetrieben und möglichen Short-Squeeze einordnen. Diskutiert werden Übertreibungsrisiken, Gewinnmitnahmen und die hohe Bewertung im Vergleich zu BioNTech. Technisch steht die Marke von 210 US-Dollar im Fokus. Fundamental richten sich Erwartungen auf die Krebsplattform mit Merck und weitere Daten zur Intismeran-Studie auf der ESMO.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Veeva Systems Registered (A)
Tagesperformance: +5,31 %
Tagesperformance: +5,31 %
Platz 23
Performance 1M: +20,88 %
Performance 1M: +20,88 %
Arthur J.Gallagher
Tagesperformance: +5,30 %
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 24
Performance 1M: +1,85 %
Performance 1M: +1,85 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: +5,27 %
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 25
Performance 1M: +11,71 %
Performance 1M: +11,71 %
Valero Energy
Tagesperformance: -4,76 %
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 26
Performance 1M: +19,05 %
Performance 1M: +19,05 %
Corteva
Tagesperformance: -4,68 %
Tagesperformance: -4,68 %
Platz 27
Performance 1M: +6,24 %
Performance 1M: +6,24 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,62 %
Tagesperformance: -4,62 %
Platz 28
Performance 1M: -9,82 %
Performance 1M: -9,82 %
Teradyne
Tagesperformance: -4,57 %
Tagesperformance: -4,57 %
Platz 29
Performance 1M: +4,18 %
Performance 1M: +4,18 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: -4,48 %
Tagesperformance: -4,48 %
Platz 30
Performance 1M: +11,77 %
Performance 1M: +11,77 %
Johnson Controls International
Tagesperformance: -4,41 %
Tagesperformance: -4,41 %
Platz 31
Performance 1M: +9,01 %
Performance 1M: +9,01 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -4,13 %
Tagesperformance: -4,13 %
Platz 32
Performance 1M: +1,51 %
Performance 1M: +1,51 %
Targa Resources
Tagesperformance: -3,89 %
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 33
Performance 1M: +0,66 %
Performance 1M: +0,66 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -3,87 %
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 34
Performance 1M: -2,34 %
Performance 1M: -2,34 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -3,78 %
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 35
Performance 1M: -13,73 %
Performance 1M: -13,73 %
Fastenal
Tagesperformance: -3,77 %
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 36
Performance 1M: +5,86 %
Performance 1M: +5,86 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -3,59 %
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 37
Performance 1M: -3,68 %
Performance 1M: -3,68 %
Trane Technologies
Tagesperformance: -3,59 %
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 38
Performance 1M: +9,35 %
Performance 1M: +9,35 %
Jabil
Tagesperformance: -3,58 %
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 39
Performance 1M: -2,54 %
Performance 1M: -2,54 %
Phillips 66
Tagesperformance: -3,57 %
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 40
Performance 1M: +15,34 %
Performance 1M: +15,34 %
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