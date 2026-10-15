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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 15.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 15.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    399,31€
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    488,49€
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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,09 %.

    The Trade Desk Registered (A)
    Tagesperformance: +7,49 %
    Platz 2
    Performance 1M: -9,22 %
    Chart The Trade Desk Registered (A)
    ISIN: US88339J1051
    WKN: A2ARCV
    Die The Trade Desk Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,49 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Trade-Desk-Aktie und mögliche Erholungssignale. Diskutiert werden UBS’ gesenktes Kursziel bei beibehaltener Kaufempfehlung, ein Rückgang der Leerverkaufspositionen auf 84 Millionen Aktien sowie eine angeblich behobene iOS-Störung. Einige sehen die Aktie charttechnisch überverkauft und erwarten Rückenwind durch das Q4-Werbegeschäft; andere verweisen auf Margensorgen und Investitionsdruck.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.

    Intuit
    Tagesperformance: +6,78 %
    Platz 3
    Performance 1M: +1,38 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,78 %.

    Pool
    Tagesperformance: +6,69 %
    Platz 4
    Performance 1M: +1,34 %
    Chart Pool
    ISIN: US73278L1052
    WKN: A0JMVJ
    Die Pool Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,69 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: -6,55 %
    Platz 5
    Performance 1M: +9,47 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,55 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation)
    Tagesperformance: +6,45 %
    Platz 6
    Performance 1M: -21,65 %
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,45 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +6,26 %
    Platz 7
    Performance 1M: +10,54 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,26 %.

    Expedia Group
    Tagesperformance: +6,20 %
    Platz 8
    Performance 1M: +4,96 %
    Chart Expedia Group
    ISIN: US30212P3038
    WKN: A1JRLJ
    Symbol: E3X1
    Die Expedia Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,20 %.

    ServiceNow
    Tagesperformance: +6,14 %
    Platz 9
    Performance 1M: +7,78 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,14 %.

    Equifax
    Tagesperformance: +6,11 %
    Platz 10
    Performance 1M: -4,19 %
    Chart Equifax
    ISIN: US2944291051
    WKN: 854618
    Die Equifax Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,11 %.

    Gartner
    Tagesperformance: +6,00 %
    Platz 11
    Performance 1M: +8,46 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,00 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: +5,99 %
    Platz 12
    Performance 1M: +0,99 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,99 %.

    International Paper
    Tagesperformance: +5,94 %
    Platz 13
    Performance 1M: +2,02 %
    Chart International Paper
    ISIN: US4601461035
    WKN: 851413
    Die International Paper Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,94 %.

    Williams Companies
    Tagesperformance: -5,91 %
    Platz 14
    Performance 1M: -1,18 %
    Chart Williams Companies
    ISIN: US9694571004
    WKN: 855451
    Die Williams Companies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,91 %.

    CoStar Group
    Tagesperformance: +5,78 %
    Platz 15
    Performance 1M: +5,87 %
    Chart CoStar Group
    ISIN: US22160N1090
    WKN: 922134
    Die CoStar Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,78 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: -5,57 %
    Platz 16
    Performance 1M: +0,02 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,57 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -5,53 %
    Platz 17
    Performance 1M: -5,54 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,53 %.

    Best Buy
    Tagesperformance: +5,50 %
    Platz 18
    Performance 1M: +1,52 %
    Chart Best Buy
    ISIN: US0865161014
    WKN: 873629
    Die Best Buy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,50 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +5,49 %
    Platz 19
    Performance 1M: -14,64 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,49 %.

    Copart
    Tagesperformance: +5,43 %
    Platz 20
    Performance 1M: -10,32 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,43 %.

    Lululemon Athletica
    Tagesperformance: +5,41 %
    Platz 21
    Performance 1M: +2,77 %
    Chart Lululemon Athletica
    ISIN: US5500211090
    WKN: A0MXBY
    Die Lululemon Athletica Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,41 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +5,36 %
    Platz 22
    Performance 1M: +68,40 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,36 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas starken Kursanstieg, den Teilnehmer als chartgetrieben und möglichen Short-Squeeze einordnen. Diskutiert werden Übertreibungsrisiken, Gewinnmitnahmen und die hohe Bewertung im Vergleich zu BioNTech. Technisch steht die Marke von 210 US-Dollar im Fokus. Fundamental richten sich Erwartungen auf die Krebsplattform mit Merck und weitere Daten zur Intismeran-Studie auf der ESMO.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Veeva Systems Registered (A)
    Tagesperformance: +5,31 %
    Platz 23
    Performance 1M: +20,88 %
    Chart Veeva Systems Registered (A)
    ISIN: US9224751084
    WKN: A1W5SA
    Die Veeva Systems Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,31 %.

    Arthur J.Gallagher
    Tagesperformance: +5,30 %
    Platz 24
    Performance 1M: +1,85 %
    Chart Arthur J.Gallagher
    ISIN: US3635761097
    WKN: 869761
    Die Arthur J.Gallagher Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,30 %.

    Estee Lauder Companies Registered (A)
    Tagesperformance: +5,27 %
    Platz 25
    Performance 1M: +11,71 %
    Chart Estee Lauder Companies Registered (A)
    ISIN: US5184391044
    WKN: 897933
    Die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,27 %.

    Valero Energy
    Tagesperformance: -4,76 %
    Platz 26
    Performance 1M: +19,05 %
    Chart Valero Energy
    ISIN: US91913Y1001
    WKN: 908683
    Die Valero Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,76 %.

    Corteva
    Tagesperformance: -4,68 %
    Platz 27
    Performance 1M: +6,24 %
    Chart Corteva
    ISIN: US22052L1044
    WKN: A2PKRR
    Die Corteva Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,68 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -4,62 %
    Platz 28
    Performance 1M: -9,82 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,62 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -4,57 %
    Platz 29
    Performance 1M: +4,18 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,57 %.

    Keysight Technologies
    Tagesperformance: -4,48 %
    Platz 30
    Performance 1M: +11,77 %
    Chart Keysight Technologies
    ISIN: US49338L1035
    WKN: A12B6J
    Die Keysight Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,48 %.

    Johnson Controls International
    Tagesperformance: -4,41 %
    Platz 31
    Performance 1M: +9,01 %
    Chart Johnson Controls International
    ISIN: IE00BY7QL619
    WKN: A2AQCA
    Die Johnson Controls International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,41 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: -4,13 %
    Platz 32
    Performance 1M: +1,51 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,13 %.

    Targa Resources
    Tagesperformance: -3,89 %
    Platz 33
    Performance 1M: +0,66 %
    Chart Targa Resources
    ISIN: US87612G1013
    WKN: A1C9E3
    Die Targa Resources Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,89 %.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: -3,87 %
    Platz 34
    Performance 1M: -2,34 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,87 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -3,78 %
    Platz 35
    Performance 1M: -13,73 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,78 %.

    Fastenal
    Tagesperformance: -3,77 %
    Platz 36
    Performance 1M: +5,86 %
    Chart Fastenal
    ISIN: US3119001044
    WKN: 887891
    Die Fastenal Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,77 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: -3,59 %
    Platz 37
    Performance 1M: -3,68 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,59 %.

    Trane Technologies
    Tagesperformance: -3,59 %
    Platz 38
    Performance 1M: +9,35 %
    Chart Trane Technologies
    ISIN: IE00BK9ZQ967
    WKN: A2P09K
    Die Trane Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,59 %.

    Jabil
    Tagesperformance: -3,58 %
    Platz 39
    Performance 1M: -2,54 %
    Chart Jabil
    ISIN: US4663131039
    WKN: 886423
    Die Jabil Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,58 %.

    Phillips 66
    Tagesperformance: -3,57 %
    Platz 40
    Performance 1M: +15,34 %
    Chart Phillips 66
    ISIN: US7185461040
    WKN: A1JWQU
    Die Phillips 66 Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,57 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 15.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 15.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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