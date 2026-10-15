ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel 54 Euro
- JPMorgan bestätigt Aixtron mit Kursziel 54 Euro
- Auftrag und Profitabilität übertreffen die Erwartungen deutlich
- Optoelektronik treibt starken Auftragseingang
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach der Vorlage von Eckdaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Auftragseingang und die Profitabilität des Chipindustrie-Ausrüsters hätten die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Craig A McDowell am Donnerstag. Seiner Meinung nach ist der sehr starke Auftragseingang im dritten Quartal weiterhin vor allem auf den Bereich Optoelektronik zurückzuführen. Die Analysten dürften nun ihre kurz- und mittelfristigen Schätzungen nach oben korrigieren./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:17 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,84 % und einem Kurs von 33,26 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 21:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +25,75 %/+61,68 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 54 Euro
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JP Morgan ging in der Analyse mit PT € 54 von einem Auftragseingang von 215 Millionen in Q3 aus. Bei der gross margin haben sie 44,7% erwartet und lagen auch dort deutlich daneben.
Herzogenrath, 15. Oktober 2026 – AIXTRON SE (FSE: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) hat vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 ermittelt. Der Auftragseingang sowie das operative Ergebnis (EBIT) und die EBIT-Marge liegen deutlich über den aktuellen Markterwartungen.
Der vorläufige Auftragseingang im Q3 2026 belief sich auf rund EUR 275 Mio. nach EUR 124,0 Mio. im Vorjahresquartal. Dies übertraf den Median des aktuellen vom Unternehmen erhobenen Analystenkonsensus von EUR 214,6 Mio. deutlich und lag zudem deutlich über dem im zweiten Quartal 2026 ausgewiesenen Wert von EUR 214,5 Mio.
Der vorläufige Umsatz im Q3 2026 betrug rund EUR 184 Mio. (Q3 2025: EUR 119,6 Mio.) und lag damit innerhalb der für das Quartal prognostizierten Bandbreite von EUR 180 Mio. plus oder minus EUR 20 Mio.
Die vorläufige operative Profitabilität lag deutlich über den aktuellen Markterwartungen. Hierzu trug insbesondere ein vorteilhafter Produktmix bei. Der Bruttogewinn im Q3 2026 erreichte rund EUR 87 Mio. bei einer Bruttomarge von rund 48 % (Q3 2025: EUR 46,4 Mio.; 39 %). Das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf rund EUR 57 Mio. bei einer EBIT-Marge von rund 31 % (Q3 2025: EUR 15,4 Mio.; 13 %).
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert.
Die vollständige Konzern-Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2026, einschließlich der Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2026, wird wie geplant am 29. Oktober 2026 veröffentlicht.
HAMMER: das sind 10% über der Flüsterschätzung von 250 Millionen und 20% über Konsens!!
Quelle: Stock3