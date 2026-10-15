JPMorgan belässt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel 54 Euro

Herzogenrath, 15. Oktober 2026 – AIXTRON SE (FSE: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) hat vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 ermittelt. Der Auftragseingang sowie das operative Ergebnis (EBIT) und die EBIT-Marge liegen deutlich über den aktuellen Markterwartungen.

Der vorläufige Auftragseingang im Q3 2026 belief sich auf rund EUR 275 Mio. nach EUR 124,0 Mio. im Vorjahresquartal. Dies übertraf den Median des aktuellen vom Unternehmen erhobenen Analystenkonsensus von EUR 214,6 Mio. deutlich und lag zudem deutlich über dem im zweiten Quartal 2026 ausgewiesenen Wert von EUR 214,5 Mio.

Der vorläufige Umsatz im Q3 2026 betrug rund EUR 184 Mio. (Q3 2025: EUR 119,6 Mio.) und lag damit innerhalb der für das Quartal prognostizierten Bandbreite von EUR 180 Mio. plus oder minus EUR 20 Mio.

Die vorläufige operative Profitabilität lag deutlich über den aktuellen Markterwartungen. Hierzu trug insbesondere ein vorteilhafter Produktmix bei. Der Bruttogewinn im Q3 2026 erreichte rund EUR 87 Mio. bei einer Bruttomarge von rund 48 % (Q3 2025: EUR 46,4 Mio.; 39 %). Das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf rund EUR 57 Mio. bei einer EBIT-Marge von rund 31 % (Q3 2025: EUR 15,4 Mio.; 13 %).

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert.

Die vollständige Konzern-Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2026, einschließlich der Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2026, wird wie geplant am 29. Oktober 2026 veröffentlicht.





HAMMER: das sind 10% über der Flüsterschätzung von 250 Millionen und 20% über Konsens!!





Gruß

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