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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel 54 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan bestätigt Aixtron mit Kursziel 54 Euro
    • Auftrag und Profitabilität übertreffen die Erwartungen deutlich
    • Optoelektronik treibt starken Auftragseingang
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel 54 Euro
    Foto: AIXTRON

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach der Vorlage von Eckdaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Auftragseingang und die Profitabilität des Chipindustrie-Ausrüsters hätten die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Craig A McDowell am Donnerstag. Seiner Meinung nach ist der sehr starke Auftragseingang im dritten Quartal weiterhin vor allem auf den Bereich Optoelektronik zurückzuführen. Die Analysten dürften nun ihre kurz- und mittelfristigen Schätzungen nach oben korrigieren./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:17 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,84 % und einem Kurs von 33,26 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 21:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +25,75 %/+61,68 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 54 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 54,00, was eine Steigerung von +60,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs vorläufige Q3-Zahlen: 275 Mio. Euro Auftragseingang und 31 % EBIT-Marge übertreffen die Erwartungen deutlich; die Jahresprognose bleibt unverändert. Daneben werden das als hoch eingeschätzte KGV, mögliche Kurse unter 30 Euro bei einer Marktkorrektur und Risiken durch Auftragsverschiebungen diskutiert. Chancen sehen Teilnehmer im Bedarf an 200-mm-SiC-Anlagen für Infineons Werk in Malaysia.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    dpa-AFX
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