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Hewlett Packard Enterprise Aktie verliert deutlich an Wert - -7,09 % - 15.10.2026
Am heutigen Handelstag muss die Hewlett Packard Enterprise Aktie bisher Verluste von -7,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hewlett Packard Enterprise Aktie.
Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Produkten wie Servern, Speicherlösungen und Cloud-Diensten bedient HPE weltweit Kunden. Wichtige Konkurrenten sind IBM, Dell und Cisco. HPEs Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-IT-Lösungen und das Engagement im Edge-Computing.
Hewlett Packard Enterprise Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 15.10.2026
Die Hewlett Packard Enterprise Aktie notiert aktuell bei 52,31€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,09 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,99 € entspricht. Es bleibt ungemütlich für Hewlett Packard Enterprise: Nach einem Rückgang von -6,47 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -7,09 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Obwohl die Hewlett Packard Enterprise Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +20,01 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -18,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,47 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise +154,57 % gewonnen.
Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.
Hewlett Packard Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-18,24 %
|1 Monat
|+9,47 %
|3 Monate
|+20,01 %
|1 Jahr
|+143,89 %
Informationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie
Es gibt 1 Mrd. Hewlett Packard Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,72 Mrd.EUR € wert.
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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber
Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,94 %. IBM notiert im Plus, mit +2,14 %. Oracle notiert im Plus, mit +2,52 %. NetApp verliert -3,86 % Dell Technologies Registered (C) notiert im Minus, mit -6,76 %.
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 53,39 %. Über 5 Jahre lag sie bei 33,80 %, über 10 Jahre bei 17,48 %.
Lohnt sich ein Investment in die Hewlett Packard Enterprise Aktie?
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Hewlett Packard Enterprise Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Hewlett Packard Enterprise Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.