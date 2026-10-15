Hewlett Packard Enterprise Aktie verliert deutlich an Wert - -7,09 % - 15.10.2026

Die Hewlett Packard Enterprise Aktie notiert aktuell bei 52,31€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,09 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,99 € entspricht. Es bleibt ungemütlich für Hewlett Packard Enterprise: Nach einem Rückgang von -6,47 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -7,09 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Produkten wie Servern, Speicherlösungen und Cloud-Diensten bedient HPE weltweit Kunden. Wichtige Konkurrenten sind IBM, Dell und Cisco. HPEs Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-IT-Lösungen und das Engagement im Edge-Computing.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Hewlett Packard Enterprise Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +20,01 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -18,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,47 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise +154,57 % gewonnen.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

Hewlett Packard Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,24 % 1 Monat +9,47 % 3 Monate +20,01 % 1 Jahr +143,89 %

Informationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

Stand: 15.10.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Hewlett Packard Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,72 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 15.10.2026 im US 500.

Market grows at 14.33% CAGR; high-capacity QLC flash gains share while GPU and neocloud providers emerge as a major storage buyer groupLONDON, Oct. 15, 2026 /PRNewswire/ - The "AI-Powered Storage Market - Growth, Share, Opportunities & Competitive …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,94 %. IBM notiert im Plus, mit +2,14 %. Oracle notiert im Plus, mit +2,52 %. NetApp verliert -3,86 % Dell Technologies Registered (C) notiert im Minus, mit -6,76 %.

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 53,39 %. Über 5 Jahre lag sie bei 33,80 %, über 10 Jahre bei 17,48 %.

Lohnt sich ein Investment in die Hewlett Packard Enterprise Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Hewlett Packard Enterprise Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Hewlett Packard Enterprise Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.