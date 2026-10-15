Techwerte erholen sich - Dow steigt deutlich

Versicherungen Skandinavien





Guten Abend

Im Sommer war ich auch recht beschäftigt, aber jetzt möchte ich mal wieder etwas teilen.

Wir sehen eine steiler werdende Zinskurve, das sollte attraktiv für Versicherungen sein. Also habe ich mir einmal Versicherungen in Skandinavien angeschaut.

·Solid Försäkringsaktiebolag (publ) (SFAB.ST)

·Sampo Oyj (SAMPO.HE)

·Protector Forsikring ASA (PROT.OL)

·Gjensidige Forsikring ASA (GJF.OL)

·Tryg A/S (TRYG.CO)

·Alm. Brand A/S (ALMB.CO)

Die sechs Unternehmen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ertragstreiber:

Sampo ist ein nordischer Mehrspartenversicherer (mit If und Topdanmark) und zudem in Großbritannien mit Hastings vertreten; das Unternehmen verfügt über die breiteste Plattform.

Tryg und Gjensidige sind skandinavische Mehrspartenversicherer mit Schwerpunkt auf Privatkunden.

Alm. Brand ist ein dänischer Versicherer, der derzeit noch die Integration von Codan vollzieht; das Unternehmen ist am stärksten im Bereich der dänischen Arbeitsunfallversicherung engagiert.

Protector ist auf das Gewerbe- und öffentliche Geschäft spezialisiert und wächst durch die Zusammenarbeit mit Maklern in Großbritannien und Frankreich; das Unternehmen weist eine höhere Volatilität auf und hält einen größeren Aktienbestand.

Solid ist ein auf Nischen und Kooperationsgeschäfte (Affinity Business) spezialisierter Versicherer, der Garantien, Assistance-Leistungen und Restschuldversicherungen über Partner vertreibt; die Combined Ratio ist zwar höher, doch das Geschäftsmodell erfordert nur wenig Kapital.









Umsatzerwartungen



2026e 2027e 2028e Sampo 8% 6% 5% Gjensidige 9% 6% 5% Protector 9% 8% 8% Tryg 3.5% 3.5% 3.5% Alm. Brand 4% 3.5% 3.5% Solid 1.5% 4% 4%









Solvency II Ratio

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Tryg hat die absolut höchsten Werte beim Solvency Ratio, es gib allerdings einen Refianzierungseffekt, da eine Anleihe im November 2025 ausgegeben und eine alte Anleihe im Februar 2026 refinanziert wurde. Das Anlageportfolio von Tryg ist weitgehend zinsneutral.

Gjensidige hat die größten absoluten Puffer

Sampo weist die niedrigste Quote auf, die nahe der Mitte des Zielbereichs von 150–190 % liegt.





Sortino Ratio

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DIe Sortino Ratios sind nur ueber ein Jahr berechnet. Aus diesem Grund betonen sie Protector und SFAB zu stark. Ich denke, das müsste man nochmal über einen längeren Zeitraum rechnen





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Auf der mittleren Zeitachse liegt ebenfalls Protector (-384%) vorn, vor Solid (+72%), Alm Brand (+325), Gjensidige (+32%), im Minus notieren Sampo (-2.3%) und Tryg (- 2.75%)









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Simply Wallstreet: Sampo Oyj





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Simply Wallstreet Tryg





Summary

Mein Fazit: Sampo ist die beste Wahl unter Berücksichtigung des Risiko-Rendite-Verhältnisses.

Gjensidige und Tryg sind zwar qualitativ hochwertig, weisen jedoch keine Kursdynamik auf. Bei Tryg fehlt mir vor allem die Umsatzerwartung und die Insider verkäufe sind ein Minuspunkt.

Alm. Brand ist der Titel für Value- und Turnaround-Anleger. Protector ist auf risikobereinigter Basis am teuersten. Solid ist ein günstiger Nischenwert mit hoher Rendite, weist jedoch eine geringere Qualität auf.





Sampo nehm ich mal auf die Watchlist... je nachdem wie das weitergeht. Was haltet Ihr von Versicherungen?









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