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    Porsche präsentiert neues Supersportwagen-Design

    Für Sie zusammengefasst
    • Porsche zeigt den Mission S als Spitzenmodell
    • Porsche baut das Luxussegment weiter aus
    • Technische Daten zum Mission S bleiben noch offen
    Porsche präsentiert neues Supersportwagen-Design
    Foto: Marijan Murat - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Porsche hat in New York das Design seines neuen Supersportwagens vorgestellt. Der Wagen mit dem Namen "Mission S" soll das neue Spitzenmodell des Stuttgarter Autobauers werden und in der Produktpalette oberhalb der Sportwagen-Ikone 911 angesiedelt sein, teilte Porsche mit.

    "Der Mission S verbindet eine kraftvolle Mittelmotor-Supersportwagenplattform mit einer klaren, von historischen Porsche-Ikonen inspirierten Formensprache", sagte Porsches neuer Chefdesigner Tobias Sühlmann. Anspruch sei es, höchste Ingenieurskunst mit maximaler Flexibilität zu kombinieren.

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    Porsche will weniger, aber teurere Autos verkaufen

    Der Supersportwagen ist ein Baustein der neuen Unternehmensstrategie des von Ferrari gekommenen Konzernchefs Michael Leiters. Er will Porsches Luxussegment ausbauen und künftig weniger, aber teurere Autos verkaufen. Der Anteil besonders teurer Luxusmodelle soll demnach von rund einem Drittel auf fast die Hälfte steigen. Bis 2030 soll der Durchschnittspreis der teuersten 10.000 verkauften Autos von 270.000 auf 330.000 Euro klettern.

    Zu den technischen Daten des neuen Wagens äußerte sich Porsche nicht. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens sollen allerdings Verbrennungsmotoren wieder eine größere Rolle spielen./mxx/DP/he

    Porsche AG

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 41,56 auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 22:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -3,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 18,93 Mrd..

    Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -3,75 %/+44,37 % bedeutet.





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