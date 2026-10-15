RBC stuft NORDEX AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach Eckdaten und einer Prognoseerhörung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Windkraftanlagenbauer habe zwar erneut mit einer über den Erwartungen liegenden Profitabilität überrascht, schrieb Colin Moody am Donnerstag. Dennoch bleibe er hinsichtlich der mittelfristigen Marktperspektiven in Deutschland vorsichtig. So stehe beispielsweise der allgemeine Ausbau der Alternativen Energien hierzulande im Widerspruch zu dem begrenzten Wachstum der Stromnachfrage, wobei die Rentabilität der Projektentwickler durch weitere Herausforderungen sowie durch neue Marktreformen zusätzlich belastet werde./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:11 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,67 % und einem Kurs von 37,41EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Colin Moody

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar