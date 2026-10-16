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    Buy or Goodbye?

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    Tesla, Totalenergies, Nestle und Bayer – Die Analystenstimmen des Tages

    Tesla, Totalenergies, Nestle und Bayer: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    Buy or Goodbye? - Tesla, Totalenergies, Nestle und Bayer – Die Analystenstimmen des Tages
    Foto: Ding Ting/XinHua/dpa

    JPMorgan stuft Tesla auf "Neutral"

    Tesla

    +0,06 %
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    +37,20 %
    +34,33 %
    +82,36 %
    +30.797,80 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 415 US-Dollar belassen. Der neue Roadster des Elektroautobauers untermauere die tiefe Kooperation von Tesla und SpaceX, schrieb Rajat Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie.

    UBS stuft Totalenergies auf "Buy"

    TotalEnergies

    +1,53 %
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    +79,84 %
    +106,17 %
    +624,05 %
    ISIN:FR0000120271WKN:850727
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    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die Eckdaten des Energiekonzerns zum dritten Quartal seien stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erhöhte daraufhin seine Gewinnschätzungen und liegt damit weiterhin deutlich über dem Analystenkonsens.

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    JPMorgan hebt das Kursziel für Nestle an

    Nestle

    +2,03 %
    +8,38 %
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    -1,80 %
    +8,71 %
    -18,09 %
    -17,15 %
    +30,76 %
    +6.094,76 %
    ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC
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    Die US-Bank JPMorgan hat Nestle von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 100 Franken angehoben. Celine Pannuti blickt in einer am Freitag vorliegenden Studie optimistisch auf das Jahr 2027. Der Lebensmittelkonzern dürfte dann seine mittelfristigen Ziele erreichen. Zudem seien die Papiere - die Beteiligung an L'Oreal herausgerechnet - auf Basis der Gewinnerwartungen (KGV) für 2027 so niedrig bewertet wie seit 15 Jahren nicht mehr. Daher bestehe die Chance auf eine Neubewertung der Aktien am Markt.

    JPMorgan stuft Bayer auf "Overweight"

    Bayer

    -0,67 %
    +3,76 %
    -8,80 %
    -6,52 %
    +64,07 %
    +2,25 %
    -7,12 %
    -50,09 %
    +210,58 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Seine Umsatzprognose liege 2 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Pharma- und Agrarchemiekonzerns erwartet er hingegen 6 Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern dürfte indes den Jahresausblick bestätigen, was bei Anleger zu Zuversicht führen dürfte.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

     

     

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