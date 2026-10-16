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    DOJO erweitert BLAST X

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    Ein frisches neues Kapitel, inspiriert von der Natur: Fünf Herbstaromen kommen nach Deutschland

    KÖLN, Deutschland, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- DOJO, unterstützt von VAPORESSO, erweitert sein BLAST X-Sortiment um fünf neue Herbstaromen und bringt damit saisonale Frische, inspiriert von der Natur, zu erwachsenen Verbrauchern in ganz Deutschland.

    DOJO BLAST X-Five Autumn Flavours

    Fünf neue Geschmacksrichtungen, inspiriert von der Natur

    Unter dem Motto „Inspired from Nature" vereint die Kollektion fünf unverwechselbare, von Früchten inspirierte Geschmacksprofile – von saftiger Süße bis hin zu erfrischender Kühle:

    * Wassermelone-Pfirsich – Saftige Wassermelone trifft auf milden Pfirsich.
    * Beerenmix – Eine lebendige Mischung aus süßen und spritzigen Beeren.
    * Johannisbeere-Eis – Intensiver Johannisbeergeschmack mit einem erfrischenden, eisigen Abgang.
    * Heidelbeere-Brombeere – Eine kräftige Kombination aus saftigen dunklen Beeren.
    * Apfel-Limonade – Knackiger Apfel mit einem leicht prickelnden Gefühl. *

    Gemeinsam fangen diese Aromen den wechselnden Charakter des Herbstes ein und bieten gleichzeitig DOJOs charakteristischen „True Fresh Flavour".

    „True Fresh Flavour", unterstützt durch COREX BLAST

    Jede BLAST X-Geschmacksrichtung wird durch die fortschrittliche COREX BLAST-Technologie von DOJO unterstützt, die für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und zuverlässige Geschmacksentfaltung während des gesamten Vaping-Erlebnisses entwickelt wurde. Das Ergebnis ist ein lang anhaltender „True Fresh Flavour" – ein klarer, intensiver Geschmack, der vom ersten bis zum letzten Zug gleichbleibend bleibt. BLAST X verfügt außerdem über die SSS-Auslaufschutztechnologie, die unerwünschtes Auslaufen minimiert und für ein saubereres, zuverlässigeres Erlebnis im Alltag sorgt.

    Zusammen bilden die COREX BLAST-Technologie und die SSS-Auslaufschutztechnologie die technische Grundlage für BLAST X: frischer Geschmack, gleichbleibende Leistung und zuverlässiger Gebrauch.

    Kompaktes Design, starke Leistung

    Über den Geschmack hinaus verfügt BLAST X über einen transparenten 10-ml-Pod, der bis zu 15.000 Züge liefert, sowie über ein einfaches „Click & Vape"-Design für den sofortigen Gebrauch. Sein kompaktes, taschenfreundliches Gehäuse beherbergt einen 1.000-mAh-Akku, während umschaltbare Eco- und Power-Modi sowie ein LED-Display für mehr Flexibilität und Komfort im täglichen Gebrauch sorgen.

    BLAST X in ganz Deutschland zum Leben erwecken

    DOJO präsentiert BLAST X erwachsenen Verbrauchern im Rahmen von vier Musikveranstaltungen an fünf Abenden im Oktober und November und verbindet so die Entdeckung neuer Geschmacksrichtungen mit Live-Musik und Kultur.

    * 9.–10. Oktober: BLACKLIST Festival – Turbinenhalle, Oberhausen
    * 13. November: Tiakola-Tour – Ostermann Arena, Leverkusen
    * 14. November: TURK WAVE – Ostermann Arena, Leverkusen
    * 26. November: OUT4FAME – TAY G Konzert – Turbinenhalle, Oberhausen

    Diese Veranstaltungen bieten erwachsenen Verbrauchern die Möglichkeit, DOJO kennenzulernen und BLAST X persönlich zu erleben.

    Die fünf neuen Geschmacksrichtungen werden ab Ende Oktober 2026 bei ausgewählten deutschen Händlern erhältlich sein.

    Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von DOJO: https://www.dojovape.com/de/

     

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