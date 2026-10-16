Neugestaltung des Netzwerkwerts für neues Wachstum im Zeitalter der KI

WIEN, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der „Network X 2026" veranstaltete die World Broadband Association (WBBA) in Wien den Broadband Development Congress (BDC). Auf dem Kongress hielt Bob Chen , President der Produktlinie „Optical Business" bei Huawei, eine Grundsatzrede mit dem Titel „ Reshaping Network Value for New Growth in the AI Era." Er betonte die Notwendigkeit, die Konzepte des Netzausbaus im Zeitalter der KI auf der Grundlage der drei „R" – Neugestaltung der Netzwerkarchitektur (Rebuilding), Neugestaltung des Geschäftsmodells (Reshaping) und Neudefinition des Netzwerkbetriebs und der Wartung (Redefining) – anzupassen, um den Netzwerkwert neu zu gestalten und neues Wachstum zu erzielen.

Bob Chen wies darauf hin, dass im Rückblick auf die letzten drei Jahrzehnte jeder Boom im Dienstleistungsbereich – von Sprachdiensten über das Internet bis hin zu Videodiensten – auf die Unterstützung durch Netzwerke angewiesen war. Heute entwickelt sich die KI rasant weiter. Große KI-Modelle verfügen mittlerweile über fast 10 Billionen Parameter, und der Token-Verbrauch ist im vergangenen Jahr um fast das 50-Fache gestiegen. Im Zeitalter der KI haben sich die Objekte, die Häufigkeit und die Qualität der Netzwerkverbindungen dramatisch verändert. Die gesamte Branche muss überdenken, wie der Wert von Netzwerken neu gestaltet werden kann.

Chen wies darauf hin, dass der entscheidende Faktor bei der Neugestaltung des Netzwerkwerts in einer veränderten Philosophie beim Netzausbau liege: Die Netzwerkplanung und der Netzausbau müssten sich an den Anforderungen der KI-Dienste und den AIDC-Layouts orientieren, während KI-Technologie eingesetzt werden sollte, um die Betriebs- und Wartungsfähigkeiten zu verbessern. Dies lässt sich in drei „R" zusammenfassen: Neugestaltung der Netzwerkarchitektur: Übergang von traditionellen, auf Verwaltungsregionen ausgerichteten Netzwerken zu AIDC-zentrierten Netzwerken. Neugestaltung des Geschäftsmodells: Für Unternehmenskunden bedeutet dies eine Weiterentwicklung vom reinen Verkauf von Bandbreite hin zum Verkauf von „Bandbreite + Latenz + Zuverlässigkeit" in Verbindung mit integrierten Rechen- und Netzwerkdiensten; für den Breitbandbereich im Privathaushalt bedeutet dies eine Weiterentwicklung von der reinen Bereitstellung von Breitbandverbindungen hin zu Netzwerklösungen für das gesamte Haus und schließlich zu Smart-Home-Erlebnissen. Netzwerkbetrieb und -wartung neu definieren: Der Wandel vom traditionellen, halbautomatisierten Betrieb hin zu einer intelligenten Lösung über den gesamten Lebenszyklus.