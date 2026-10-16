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    Flagge zeigen: Frankreich rüstet auf – Daimler Truck, Airbus und HPQ Silicon profitieren

    Frankreichs Staatsanleihen stehen unter Druck, an den Märkten geht die Angst vor einer neuen Eurokrise um. Doch bei der Verteidigung spart Paris nicht. Davon profitieren der Lkw-Hersteller Daimler Truck, der Flugzeugbauer Airbus und ein kanadischer …

    Flagge zeigen: Frankreich rüstet auf – Daimler Truck, Airbus und HPQ Silicon profitieren
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Frankreichs Staatsanleihen stehen unter Druck, an den Märkten geht die Angst vor einer neuen Eurokrise um. Doch bei der Verteidigung spart Paris nicht. Davon profitieren der Lkw-Hersteller Daimler Truck, der Flugzeugbauer Airbus und ein kanadischer Nebenwert, den Analysten noch nicht auf dem Radar haben: HPQ Silicon. Das Unternehmen hält 36,8 % an Novacium, einem Batteriespezialisten mit Sitz im Großraum Lyon, der Akkus deutlich leistungsfähiger macht und deshalb zuletzt mit wegweisenden militärischen Aufträgen für Funkgeräte und Drohnen von sich reden machte. Nun testet auch ein US-Elektroautobauer die Zellen. Ein Geheimtipp und zwei etablierte Großkonzerne – diese Aktien sollten Anleger im Blick behalten.

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