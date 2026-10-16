Flagge zeigen: Frankreich rüstet auf – Daimler Truck, Airbus und HPQ Silicon profitieren Frankreichs Staatsanleihen stehen unter Druck, an den Märkten geht die Angst vor einer neuen Eurokrise um. Doch bei der Verteidigung spart Paris nicht. Davon profitieren der Lkw-Hersteller Daimler Truck, der Flugzeugbauer Airbus und ein kanadischer …



