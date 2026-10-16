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    Bundestag entscheidet über neue Frühstartrente

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundestag stimmt am Freitag über Frühstartrente ab
    • Der Bund zahlt Kindern ab sechs monatlich zehn Euro
    • Das Depot soll Startkapital für die Altersvorsorge sein
    Bundestag entscheidet über neue Frühstartrente
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag entscheidet am Freitag über die Einführung einer Frühstartrente. Kinder sollen künftig nach Plänen der schwarz-roten Koalition Geld vom Staat bekommen, um Vermögen fürs Alter aufzubauen. Konkret soll der Bund für jedes Kind, das sechs Jahre alt wird, bis zum 18. Lebensjahr monatlich zehn Euro in ein Altersvorsorgedepot einzahlen. Die Frühstartrente soll eine Art Startkapital für die Altersvorsorge sein. Finanzpolitiker der Koalition sprachen von einem wichtigen Baustein in der Reform der Altersvorsorge./hoe/DP/jha



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