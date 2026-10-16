Laut Airlines kein Kerosinmangel am Hamburger Flughafen

Der Airport Helmut Schmidt teilte auf Anfrage mit, der Flughafen sei nicht in die Beschaffung, die Lagerung und den Verkauf von Kerosin eingebunden. Der Airport stellt lediglich Flächen bereit. Ein Tanklager am Flughafen betreibt demnach das Hamburger Unternehmen AFS Aviation Fuel Services.

HAMBURG (dpa-AFX) - Den Fluggesellschaften Eurowings und Condor zufolge gibt es keinen Kerosinmangel am Hamburger Flughafen. Das teilten die zwei Airlines, die Flugzeuge in Hamburg stationiert haben, auf Anfrage mit. Nach Angaben des Flughafens sind 16 Maschinen von Eurowings in Hamburg beheimatet und sechs von Condor und der Partnergesellschaft Marabu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Hamburger Flughafen ist nach Passagierzahlen der fünftgrößte des Landes und der meistfrequentierte Norddeutschlands. Im vergangenen Jahr gab es rund 14,8 Millionen Passagiere.

Angespannte Versorgung in Frankfurt



Am Frankfurter Flughafen, einem internationalen Drehkreuz, gilt die Versorgungslage mit Kerosin als angespannt. Hintergrund ist laut Betreiber Fraport unter anderem die Wartung einer Pipeline, über die der Flughafen beliefert wird. Nach Informationen der "Bild" ist zudem der niedrige Rheinpegel ein möglicher Belastungsfaktor, da Tankschiffe den für die Energieversorgung wichtigen Fluss nur eingeschränkt befahren können.

Die Lufthansa hat Crews angewiesen, auf Flügen nach Frankfurt zusätzlichen Treibstoff aufzunehmen. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Flüge musste die Airline nach eigenen Angaben nicht streichen./lkm/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 59,98 auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -3,27 %/+24,36 % bedeutet.



