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    Wo Elektroautos besonders boomen

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinland-Pfalz führt mit 33,1 Prozent bei E-Autos
    • Hamburg hat mit 16,9 Prozent die niedrigste E-Autoquote
    • Der Anteil stieg bundesweit um 9,1 Prozentpunkte
    Wo Elektroautos besonders boomen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Elektroautos boomen in Deutschland - aber nicht überall gleich. Den höchsten Anteil an den Neuzulassungen des laufenden Jahres haben sie in Rheinland-Pfalz, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. 33,1 Prozent bedeuten, dass fast jedes dritte seit Januar neu zugelassene Auto dort rein mit Strom fährt. Das kann man mit etwas gutem Willen auch über Schleswig-Holstein sagen, wo es 32,6 Prozent sind.

    Die dritthöchste Quote ergibt sich mit 29,8 Prozent in Niedersachsen. In dem Land, in dem Volkswagen seinen Firmensitz hat, gilt aber besonders, dass Zulassungszahlen nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch von kleinen und großen Unternehmen abhängen können. Das könnte auch auf Baden-Württemberg auf Platz vier mit Mercedes und Porsche und 29,7 Prozent zutreffen. NRW folgt mit 29,3 Prozent vor Bremen mit 28,9.

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    Bayern, Berlin, Brandenburg und das Saarland liegen nahe am bundesweiten Durchschnitt von 27,2 Prozent.

    Rote Laterne geht an Hamburg

    Der niedrigste Elektroautoanteil im laufenden Jahr findet sich dagegen in Hamburg - dort ist es mit 16,9 Prozent nur etwas mehr als jedes sechste Auto. Dahinter folgen Sachsen und Sachsen-Anhalt mit 21,6 und 21,7 Prozent. Auch Thüringen mit 22,4, Hessen mit 22,5 und Mecklenburg-Vorpommern mit 23,2 Prozent haben relativ niedrige Werte.

    Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich der Elektroautoanteil überall erhöht. Im Bundesschnitt um 9,1 Prozentpunkte. Die meisten Bundesländer liegen dabei relativ nah an diesem Wert, es gibt allerdings einige Ausreißer: Allen voran Rheinland-Pfalz, das nicht nur die höchste Quote, sondern mit 13,8 Prozentpunkten auch den stärksten Zuwachs hat. Im Saarland geht es um 12,9 Punkte nach oben, in Schleswig-Holstein immerhin um 11,7. Am anderen Ende der Skala liegen Hamburg mit 3,8 Punkten, Hessen mit 6,8 sowie Niedersachsen und Sachsen-Anhalt mit je 7,6 Prozentpunkten Anstieg./ruc/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 55,22 auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +4,37 %/+78,92 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Absatzrückgang in China um rund 25 % und eine mögliche Bodenbildung der BMW-Aktie trotz schwacher Absatzzahlen. Restrukturierungskosten und höhere Rückstellungen für den britischen Kreditskandal werden als Risiken für Q3 diskutiert; die Quartalszahlen stehen noch aus. Positiv bewertet werden Zuwächse in Europa und Nordamerika sowie die Neue Klasse und iX3-Vorbestellungen. Ein Teilnehmer nennt 43 Euro als Kursziel.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.

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    dpa-AFX
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