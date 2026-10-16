Tesla zeigt Sportwagen mit Raketendüsen
- Tesla zeigt Roadster mit Düsen für kurze Flüge
- Produktion ab 2028, Reservierung bis 250.000 Euro
- Flugvariante nur auf Einladung, nicht im Verkehr
WACO (dpa-AFX) - Tesla hat einen Sportwagen vorgestellt, der dank Raketendüsen kurze Entfernungen im Flug zurücklegen kann. Bei der Präsentation in der texanischen Stadt Waco flog der Tesla Roadster dank seiner Kaltgas-Triebwerke unter anderem mit einer Seitenrolle über geparkte andere Modelle des Elektroauto-Herstellers. Der Sportwagen werde 2028 in die Produktion gehen und man werde ihn kaufen können, sagte Tesla-Chef Elon Musk.
Ein Preis wurde nicht genannt. Allerdings werden schon für die Reservierung der Roadster-Version, die dank der Düsen schneller beschleunigen kann, insgesamt 250.000 Euro fällig - erst 5.000 Euro und dann weitere 245.000 Euro binnen zehn Tagen. Auf der Tesla-Website heißt es nur bei den 5.000 Euro, dass man den Betrag vollständig zurückerstattet bekommen könne. In der Präsentation beschleunigte der Roadster aus dem Stand auf 60 Meilen pro Stunde (knapp 96,6 km/h) in 0,81 Sekunden. Das Produktionsmodell werde noch schneller sein, kündigte Tech-Milliardär Musk an.
Fliegendes Auto nur auf Einladung
Die "Rocket"-Variante, die mit weiteren Düsen auch fliegen kann, wird nach Angaben auf der Tesla-Website nur auf Einladung des Unternehmens zugänglich sein. Das Fliegen sei im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen und die "Rocket"-Ausführung werde möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar sein, heißt es einschränkend auf der Tesla-Website.
Es blieb unklar, wie viele Fahrzeuge mit Kaltgas-Triebwerken Tesla bauen will. Für die Reservierung der "Performance"-Version ohne Düsen müssen insgesamt 50.000 Euro gezahlt werden. In den USA sind es die gleichen Beträge in Dollar. Alle Roadster sollen für die Straßenhaftung ein Saugsystem bekommen. Bei der Präsentation hielt es den Wagen kopfunter auf einer Rampe.
Nähe zu SpaceX
Musk führt neben Tesla auch die Raumfahrtfirma SpaceX, die entsprechend viel mit Düsenantrieben zu tun hat. Schon seit einiger Zeit wird spekuliert, dass er die beiden Unternehmen unter einem Dach zusammenbringen will. Bei Tesla rief Musk den Fokus auf autonomes Fahren und humanoide Roboter statt des heutigen Autoverkaufs aus. Der Roadster solle das letzte Tesla-Fahrzeug werden, das noch von Menschen gefahren werde, sagt er.
Allerdings äußern einige Rivalen und Experten Zweifel an der Verlässlichkeit von Teslas Lösung zum autonomen Fahren, da Musk kategorisch nur auf Kameras als Sensoren setzen will und auf teurere Laser-Radare verzichtet, die die Umgebung abtasten.
Musk hatte ursprünglich schon 2017 den Prototyp eines Roadster-Sportwagens gezeigt und damals den Produktionsstart für 2020 in Aussicht gestellt./so/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 362,4 auf Nasdaq (16. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -10,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,18 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +41,30 %/+66,87 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Also ich bezeichne eine Automarke, in deren Fehlkonstruktionen bisher 187 Menschen verbrannten als Müll.
Habs mal mit hilfe von ki nachformatiert 😉 (P.S. Der Editor vom Forum wallstreet-online ist extrem kacke und veraltet 🤢)
Faktenbasierte Untersuchung: Waymo vs. Tesla und die Zukunft des privaten autonomen Fahrens
Lange Zeit dominierte in den Medien das Argument, Lidar-Sensoren seien für die Massenproduktion zu teuer (historisch ca. 75.000 USD). Im Herbst 2026 ist dies ein veralteter Mythos.
Moderne Solid-State-Lidars kosten im Einkauf heute lediglich noch 200 bis 500 USD. Damit ist die wirtschaftliche Barriere für mehrfache, physikalische Sensor-Redundanz vollständig gefallen.
• Sensor-Architektur: Waymo = Kameras + Lidar + Radar (dreifache Redundanz);Tesla = Pure Vision (8 Kameras ohne Backup)
• Kommerzieller Status: Waymo = Live-Betrieb, über 150.000 bezahlte Fahrten/Woche (SF, Phoenix, Austin);Tesla = Testphase, erste fahrerlose Fahrten in Austin primär für Mitarbeiter
• Haftungsübernahme: Waymo = Ja, Alphabet haftet vollumfänglich als Betreiber; Tesla = Nein, Fahrer haftet bei Privat-PKW (Level 2, EU: „Assisted Driving")
• Hardware-Redundanz: Waymo = Integrierte doppelte Lenk- und Bremssysteme; Tesla = Keine doppelten Lenk-/Bremssysteme in privaten Bestandsfahrzeugen
3. Das mathematische und juristische Dilemma für Privatkunden
Der Wunsch nach einem privaten PKW, bei dem man vollkommen abschalten kann (Level 4/5), scheitert bei Tesla an der physischen Realität.
Zulassungsbehörden weltweit verlangen zwingend doppelte, physische Brems- und Lenksysteme (Redundanzen), bevor die rechtliche Haftung vom Menschen auf den Hersteller übertragen werden darf.
Da Tesla diese kostspielige Hardware in seinen privaten Serienfahrzeugen (Model 3/Y) nicht verbaut, bleiben diese Autos rechtlich und technisch dauerhaft auf Level 2 (Assistenzsysteme) beschränkt.
Traditionelle Hersteller wie Mercedes-Benz (Drive Pilot) gehen hier den umgekehrten Weg und übernehmen aufgrund verbauter Redundanzen bereits legal die Haftung in ersten Alltagsszenarien.
4. Rechtliche Hinweise zur Veröffentlichung
Sie dürfen diese Zusammenfassung und die darin enthaltenen logischen Argumente völlig frei veröffentlichen, teilen oder zitieren (z. B. in Blogs, sozialen Medien oder Foren).
Da es sich hierbei um eine logische, datenbasierte Analyse des Marktes und der öffentlich zugänglichen Hersteller-Spezifikationen handelt, bestehen keinerlei urheberrechtliche Einschränkungen Ihrerseits.
Die Umbenennung ist mehr als Kosmetik. Der bisherige Name kann den Eindruck erwecken, das Fahrzeug fahre vollständig autonom. Tatsächlich handelt es sich beim aktuellen FSD Supervised um ein überwachtes Assistenzsystem, bei dem der Mensch am Steuer jederzeit aufmerksam und eingriffsbereit bleiben muss.
Assisted Driving beschreibt den tatsächlichen Funktionsumfang deutlich präziser: Das System unterstützt den Fahrer, übernimmt aber nicht die Verantwortung.
Die Frage, die sich hier stellt, ist natürlich, ob man für ein ADAS System 100 € im Monat zahlen möchte.
Sehr gut, die Deutschen lassen sich von der amerikanischen Lügerei “FSD“ nicht hinters Licht führen👍🏼