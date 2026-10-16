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    Jobs bleiben die große Frage

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    Fed-Chef Warsh zu KI: Mehr Wohlstand – doch der Weg wird "sehr holprig"

    Kevin Warsh rechnet mit mehr Wohlstand durch Künstliche Intelligenz. Doch der Fed-Chef warnt vor einem holprigen Weg. Was KI kurzfristig für Jobs bedeutet, bleibt offen. Beim nächsten Zinsschritt hält er sich bedeckt.

    Jobs bleiben die große Frage - Fed-Chef Warsh zu KI: Mehr Wohlstand – doch der Weg wird "sehr holprig"
    Foto: Mark Schiefelbein - AP

    Künstliche Intelligenz könnte Volkswirtschaften produktiver und wohlhabender machen – vorausgesetzt, sie wird gut genutzt. Fed-Chef Kevin Warsh ist zwar optimistisch, verbindet seine Hoffnung jedoch mit einer Warnung: Der Weg dorthin werde "sehr holprig". Welche Folgen KI kurzfristig für Arbeitsplätze und die Realwirtschaft haben wird, sei noch unklar.

    Warsh äußerte sich am Freitag im Gespräch mit IWF-Chefin Kristalina Georgieva in Bangkok bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Das berichtet CNBC.

    Mehr Wohlstand, offene Jobfragen

    Seine Zuversicht verknüpfte Warsh mit der Forderung, die Entwicklung mit großer Ernsthaftigkeit anzugehen. In zehn Jahren werde man zurückblicken und erkennen, wie folgenreich diese Phase gewesen sei, so seine Einschätzung.

    Beim nächsten Zinsschritt hielt sich Warsh bedeckt.

    Auch zur Geldpolitik äußerte sich der Fed-Chef. Die Weltwirtschaft habe sich seit der Zinserhöhung im September weitgehend so entwickelt, wie die Notenbank erwartet habe. Auf eine Entscheidung für die kommende Sitzung wollte er sich jedoch nicht festlegen.

    Im September hatte die Fed die Zinsen erstmals seit 2023 angehoben. Die Spanne liegt derzeit bei 3,75 bis vier Prozent. Die nächste Fed-Sitzung findet am 27. und 28. Oktober statt. 

    Laut dem FedWatch-Tool der Chicago Mercantile Exchange (CME) sehen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 72,3 Prozent dafür, dass die Fed die Zinsen diesmal unverändert lässt. Für Dezember erwartet die Mehrheit eine Anhebung um 25 Basispunkte.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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