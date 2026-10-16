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    Shanghai Electric präsentiert auf der CIIF 2026 integrierte Lösungen zur Förderung industrieller Innovationen

    Shanghai Electric präsentiert auf der CIIF 2026 integrierte Lösungen zur Förderung industrieller Innovationen
    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com

    19 integrierte Lösungen umfassen intelligente Robotik, industrielle KI, Recheninfrastruktur, Hochleistungs-Gasturbinen und Anlagen für die Kernenergie

    SHANGHAI, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die 2026 China International Industry Fair (CIIF) fand vom 12. bis 16. Oktober im National Exhibition and Convention Center (Shanghai) statt. Shanghai Electric präsentierte 19 integrierte Lösungen aus den Bereichen intelligente Robotik, industrielle KI, Recheninfrastruktur, Hochleistungs-Gasturbinen und Kernkraftanlagen. Das Portfolio verdeutlichte die Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich der geschäftsbereichsübergreifenden Innovation, bei der KI in alle industriellen Prozesse integriert ist.

    Komponenten der verkörperten Intelligenz

    Am Eröffnungstag der Messe stellte Shanghai Electric eine integrierte Komponentenlösung für Roboter mit eingebetteter Intelligenz vor, die fünf Kategorien umfasst: Lager, Befestigungselemente, Schrauben, Gelenkmodule und geschickte Greifer. Die Lösung vereint Funktionen, die von Präzisionsgetriebekomponenten bis hin zu vollständig integrierten Roboterhänden reichen, und unterstützt damit Anwendungen in humanoiden Robotern, Industrierobotern und kollaborativen Robotern.

    Zu den ausgestellten Produkten gehörten Miniaturlager mit Innendurchmessern von nur 0,6 Millimetern, hochkorrosionsbeständige „Xuanwu"-Befestigungselemente, umgekehrte Planetenrollenschrauben, Dreh- und Lineargelenkmodule sowie eine geschickte Roboterhand mit 22 Freiheitsgraden.

    KI in der Windkraft- und Batterieherstellung

    Die KI-gestützte digitale Lösung von Shanghai Electric für die Windenergie demonstriert KI-Anwendungen in allen Phasen der Konstruktion, Fertigung, des Betriebs und der Wartung von Windenergieanlagen. Durch geschlossene, datengesteuerte Arbeitsabläufe verbessert die Lösung die Effizienz in Forschung und Entwicklung, gewährleistet die Produktqualität und optimiert Entscheidungen hinsichtlich Betrieb und Wartung.

    Die integrierte Produktionslinienlösung für intelligente Lithium-Batteriefabriken deckt den gesamten Batterieherstellungsprozess ab. Sie bietet Kunden ein umfassendes Lösungsportfolio für die automatisierte Batterieproduktion, das Planung und Konstruktion, Prozessumsetzung, Hilfsversorgungssysteme sowie die Umgebungssteuerung umfasst, um den Anforderungen an Automatisierung, Digitalisierung und intelligente Fertigung gerecht zu werden.

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