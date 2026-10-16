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    DAX-FLASH

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    Dax steuert auf versöhnlichen Wochenausklang zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax profitiert wohl von globaler Tech-Erholung
    • Der Dax startet voraussichtlich 0,69 Prozent höher
    • Dax liegt wöchentlich knapp zwei Prozent im Plus
    DAX-FLASH - Dax steuert auf versöhnlichen Wochenausklang zu
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Von der Erholung im globalen Techsektor nach dem jüngsten Ausverkauf dürfte am Freitag auch der deutsche Aktienmarkt profitieren. Der Broker IG Markets taxierte den Dax etwas mehr als zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels mit einem Zuwachs von 0,69 Prozent auf 25.557 Punkte. Der deutsche Leitindex war am Vortag bereits im späten Handel ins Plus und über die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend geklettert.

    An den US-Börsen hatte sich die Stimmung am Donnerstag im Handelsverlauf aufgehellt. In Asien nutzen vor dem Wochenende die Anleger die jüngste Tech-Schwäche zum Kauf. Etwas nachgebende Ölpreise und Anleiherenditen könnten am Freitag für einen versöhnlichen Wochenausklang sorgen, nachdem zur Wochenmitte eine überraschend hohe US-Inflation die Kurse weltweit noch belastet hatte. Auf Wochensicht steht der Dax gemessen an der vorbörslichen Indikation mit 1,9 Prozent im Plus./ajx/jha/






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