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    LVMH, Nike, Spotify – die Rotation läuft an

    Der Rückzug aus KI-Aktien entwickelt sich zu einer breiteren Rotation: Anleger bevorzugen Software, Gesundheit und Basiskonsum gegenüber den bekannten K.I-Titeln. Am Donnerstag hielten diese Käufe die großen US-Indizes vergleichsweise stabil, obwohl Halbleiter erneut unter Druck standen. Auch Staatsanleihen profitieren von der Suche nach Sicherheit. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel auf rund 5,06 Prozent, obwohl die Inflationsdaten zuletzt eher für weitere Zinsanhebungen sprachen.

    Unser Markenwertportfolio – was im Spätsommer eine leichte Schwächephase durchlaufen hat – liegt nun wieder nahe Rekordhoch. Von den 15 Titeln liegen zudem 15 seit Monatsbeginn im Plus. Wir haben die Performance für eine Übersicht auswerten lassen. An der Spitze liegt Visa, wo Aktionäre auf einen baldigen Eintritt ins China-Geschäft setzen. Unser Call ist DQ9M9R. Spotify bleibt ein „Play“ für das Software-Comeback ( WKN GW1EBR). Monster ( GW33YB ) und Coca Cola (UP89N5 ) laufen weiterhin als defensive Plays und spielen auch das Comeback der Consumer-Aktien. Bei den materiellen (Luxus)-Konsumguter zeichnet sich bei Nike (JY6WWJ) und LVMH (MN4S7U) vorsichtig ein Boden ab.





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    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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