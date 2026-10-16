Alcoa überrascht: Günstige Aktie, starker Gewinn – doch es gibt einen Haken

Im dritten Quartal erzielte Alcoa einen bereinigten Gewinn von 1,82 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten lediglich 1,51 US-Dollar erwartet. Ein Jahr zuvor stand noch ein Verlust von zwei US-Cent je Aktie zu Buche.

Nach einem Kursverlust von 24 Prozent seit Jahresbeginn sorgt Alcoa für Erleichterung: Der Aluminiumhersteller übertrifft die Gewinn-Erwartungen. Die Aktie gewann am Donnerstag nach Börsenschluss 2,3 Prozent auf 41,35 US-Dollar hinzu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr von drei auf 3,7 Milliarden US-Dollar, verfehlte aber die erwarteten 3,8 Milliarden.

Treiber ist der höhere Aluminiumpreis: Alcoa erlöst im Quartal 4.527 US-Dollar je Tonne, nach 3.374 US-Dollar im Vorjahr. Das Ergebnis der Aluminiumsparte vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 307 auf 862 Millionen US-Dollar. Beim Rohstoff Aluminiumoxid sinkt der erzielte Preis dagegen von 377 auf 353 US-Dollar je Tonne. Dies belastet die Gewinne dieser Sparte.

Die Prognosen für Produktion und Auslieferungen bleiben unverändert. Alcoa erwartet für 2026 weiterhin einen Aluminiumabsatz von rund 2,7 Millionen Tonnen. Nach neun Monaten wurden bereits zwei Millionen Tonnen verkauft.

JPMorgan-Analyst Bill Peterson hält die Bewertung für attraktiv, da Alcoa mit weniger als dem Vierfachen des für 2027 geschätzten Ebitda bewertet wird. Nucor liegt bei etwa dem Achtfachen und Freeport-McMoRan beim Siebenfachen.

Trotzdem lautet sein Urteil "Halten". Bereits vor der Veröffentlichung der Zahlen prognostizierte JPMorgan für die kommenden Monate ein steigendes Aluminiumangebot durch eine Erholung der Produktion im Nahen Osten und Wachstum in Indonesien. Das könnte die Aluminiumpreise und die Aktie bremsen. So sank der Referenzpreis für Aluminium bereits vom Juni-Hoch bei mehr als 3.700 auf etwa 3.000 US-Dollar je Tonne.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion