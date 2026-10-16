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    'FT'

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    Großbritannien buhlte um die UBS

    Für Sie zusammengefasst
    • London wollte UBS-Hauptsitz und Börsennotierung
    • Reeves erörterte mit Kelleher einen UBS-Umzug
    • UBS hat rund 8.000 Beschäftigte in Großbritannien
    'FT' - Großbritannien buhlte um die UBS
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die UBS weckt angesichts des Streits um die verschärften Kapitalvorschriften offenbar Begehrlichkeiten im Ausland. So hat laut der "Financial Times" die britische Regierung versucht, die Großbank zu einem Umzug ihres Hauptsitzes und ihrer Börsennotierung nach London zu bewegen. Die frühere britische Schatzkanzlerin Rachel Reeves habe die Möglichkeit eines solchen Schritts mit UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher erörtert, berichtet das Blatt am Freitag unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen. Das jüngste Treffen habe Anfang 2026 stattgefunden. Die UBS und Reeves lehnten gegenüber der Zeitung eine Stellungnahme ab. Das britische Schatzamt reagierte nicht auf eine Anfrage.

    Die Gespräche zeigen, wie ausländische Regierungen versucht haben, die größte Schweizer Bank für sich zu gewinnen, folgert das Finanzblatt. Die Gespräche zwischen Reeves und Kelleher verdeutlichten zudem, wie sehr sich Labour seit der Regierungsübernahme 2024 um internationale Unternehmen bemüht habe.

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    Bei einem Umzug wäre die UBS laut dem Blatt das viertgrösste Unternehmen im Börsenindex FTSE 100 . Die Bank sei in Großbritannien bereits stark vertreten und beschäftige dort rund 8.000 Mitarbeitende in den Bereichen Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Asset Management./ra/to/AWP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 10.830 auf Ariva Indikation (15. Oktober 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5128. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von +3,21 %/+40,75 % bedeutet.





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