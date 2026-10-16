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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Gewinne zum Wochenausklang

    Für Sie zusammengefasst
    • Der Dax dürfte dank Tech-Erholung höher starten
    • US-Börsen erholten sich, fallende Renditen stützten Kurse
    • Asiens Börsen erholten sich nach jüngster Tech-Schwäche
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Gewinne zum Wochenausklang
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Von der Erholung im globalen Techsektor nach dem jüngsten Ausverkauf dürfte am Freitag auch der deutsche Aktienmarkt profitieren. Der Broker IG Markets taxierte den Dax etwas mehr als zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels mit einem Zuwachs von 0,69 Prozent auf 25.557 Punkte. Der deutsche Leitindex war am Vortag bereits im späten Handel ins Plus und über die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend geklettert. An den US-Börsen hatte sich die Stimmung im Verlauf aufgehellt. In Asien nutzen Anleger die jüngste Tech-Schwäche zum Kauf. Etwas nachgebende Ölpreise und Anleiherenditen könnten für einen versöhnlichen Wochenausklang sorgen, nachdem zur Wochenmitte eine überraschend hohe US-Inflation die Kurse weltweit noch belastet hatte. Auf Wochensicht steht der Dax gemessen an der vorbörslichen Indikation mit 1,9 Prozent im Plus.

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    USA: - ERHOLT - An den US-Börsen hat sich die Stimmung am Donnerstag im Handelsverlauf aufgehellt. Standardwerte gewannen an Fahrt, während Technologie-Aktien ihre Verluste fast wettmachen konnten. Unterstützung für die Börsen kam unter anderem vom Anleihemarkt, wo die Renditen fielen. Zudem wies der Vorstandsvorsitzende des für seine KI-Chips bekannten Konzerns Nvidia Bedenken hinsichtlich des am Vortrag in die Schlagzeilen geratenen Unternehmens Coreweave zurück. Jensen Huang sagte, er glaube nicht, dass der tief mit Nvidia verflochtene Anbieter von KI-Cloud-Computing-Diensten eine Finanzspritze von seinem Unternehmen benötigen werde.

    ASIEN: - ERHOLUNG NACH JÜNGSTER SCHWÄCHE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Die Erholung der Technologiewerte in den USA sorgte für Rückenwind nach der jüngsten Schwäch. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach den jüngsten Verlusten um 1,9 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,2 Prozent. Beim CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen ging es um 0,8 Prozent nach oben.

    ^
    DAX 25.382,62 0,33%
    XDAX 25.488,68 0,99%
    EuroSTOXX 50 6.168,26 -0,36%
    Stoxx50 5.374,34 0,39%

    DJIA 52.177,69 1,08%
    S&P 500 7.744,06 0,33%
    NASDAQ 100 29.935,59 -0,05%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 121,60 -0,01%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1226 0,06%
    USD/Yen 157,85 -0,10%
    Euro/Yen 177,21 -0,03%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 82.180 0,06%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 105,40 -0,52 USD WTI 97,35 -0,62 USD°

    /jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 217,2 auf Nasdaq (16. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -7,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,68 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +38,10 %/+84,14 % bedeutet.





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