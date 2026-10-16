JPMORGAN stuft Nestle auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 100 Franken angehoben. Celine Pannuti blickt in einer am Freitag vorliegenden Studie optimistisch auf das Jahr 2027. Der Lebensmittelkonzern dürfte dann seine mittelfristigen Ziele erreichen. Zudem seien die Papiere - die Beteiligung an L'Oreal herausgerechnet - auf Basis der Gewinnerwartungen (KGV) für 2027 so niedrig bewertet wie seit 15 Jahren nicht mehr. Daher bestehe die Chance auf eine Neubewertung der Aktien am Markt./mis/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 20:47 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 87,96EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 90

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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