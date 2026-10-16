DAX
Volatilität steigt
Damit bleibt die bisherige Einschätzung weitgehend bestehen: Erst wenn der DAX die Marke von mindestens 25.800 Punkten überwindet, könnte die Bodenbildung erfolgreich abgeschlossen sein. In diesem Fall wäre der Weg zu den bisherigen Rekordständen bei 26.618 Punkten frei. Darüber hinaus könnte auch das mittelfristige Kursziel von 27.500 Punkten wieder stärker in den Fokus rücken.
Auf der anderen Seite würde ein Rückgang unter das Vorwochentief bei 24.792 Punkten das Bild deutlich eintrüben. In diesem Szenario wären weitere Kursverluste bis auf 24.480 und 23.968 Punkte möglich.
Solange sich der DAX weiterhin in seiner aktuellen Seitwärtsphase bewegt, sind größere Kursbewegungen und klare Signale allerdings eher nicht zu erwarten. Die zunehmenden Schwankungen am Markt könnten zudem immer wieder zu Fehlsignalen führen, sodass Anleger vorerst aufmerksam bleiben sollten.
Aktuelle Lage
DAX bei 25.382 Punkten
VDAX bei 17,82 signalisiert leicht erhöhte Nervosität
Fear& Greed Index bei 31 auf "FEAR" gewechselt
Tagesanalyse:
RSI: 50 - Neutral
MACD: -112 - Sell
Insgesamt: Buy
MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt
Anlaufmarken nach oben bei 25.507 / 25.800 / 25.900 und 26.080 Punkten, nach unten bei 24.480 / 24.205 / 23.968 und 23.797 Punkten.
Gaps bei 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe wackeln weiter - DAX im Stabilisierungsmodus, Bodenbildung möglich - Ölknappheit bleibt weiter ein Problem!
VDAX-New
Angstlevel leicht erhöht
VDAX-New der Deutschen Börse (13. Oktober 2026): Bei 17,81% (steigend) (Vortag: 18,20%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Handelsidee:
1. Market-Sell-Order bei 24.806 Punkten (Tagesbasis) eröffnen, Stopp bei 25.360 Punkten. Kursziel bei 24.480 und 23.968 Punkten - ausgestoppt
2. Stop-Buy-Order über 25.800 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.100 Punkten. Kursziel bei 25.900/26.080 Punkten
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DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DN1YR5
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|9,32 - 9,33 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|24.475,86 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|24.475,86 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|25.382,63 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|26.080 Punkte
|Hebel:
|27,29
|Kurschance:
|+ 70 Prozent
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Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DN46X4
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|9,29 - 9,30 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|26.297,73 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|26.297,73 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|25.382,63 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|27,28
|Kurschance:
|
Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt
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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
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