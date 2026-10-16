Bankensektor unter Druck

Das mögliche Abwärtspotenzial ist damit allerdings noch nicht ausgeschöpft. Zwischen 116,55 und 120,54 US-Dollar befindet sich eine größere Kurslücke, die bislang nicht vollständig geschlossen wurde. Es besteht die Möglichkeit, dass der Aktienkurs diesen Bereich in naher Zukunft erreicht und die Kurslücke damit schließt.

Bereits Ende September geriet die Aktie der Citigroup unter Druck, als sie deutlich unter die Marke von 130,00 US-Dollar fiel und damit ihren bisherigen Aufwärtstrend durchbrach. Anschließend fiel der Kurs zunächst bis zum 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 123,85 US-Dollar. In den darauffolgenden Tagen erholte sich die Aktie vorübergehend. Diese Gegenbewegung erwies sich jedoch als kurzlebig: Am Dienstag endete die Erholung abrupt, und der Kurs fiel weiter bis auf 120,20 US-Dollar. Damit wurde auch der 200-Tage-Durchschnitt unterschritten.

Für Anleger, die auf fallende Kurse setzen, könnte sich daraus eine entsprechende Handelschance ergeben. Sollte die Aktie weiter nachgeben, wäre der Bereich zwischen 116,55 und 120,54 US-Dollar ein mögliches Ziel. Im Anschluss könnte eine technische Erholung einsetzen. Dabei würde der 200-Tage-Durchschnitt, der aktuell bei 124,16 US-Dollar liegt, als erstes mögliches Kursziel auf der Oberseite in den Fokus rücken.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 120,00 US-Dollar

Kursziel : 116,55 US-Dollar

Renditechance via DN6APT : 45 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Citigroup Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU876B Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,35 - 1,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 107,9835 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 107,9835 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 122,93 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,02 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN6APT Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,17 - 1,18 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 136,0671 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 136,0671 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 122,93 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 116,55 US-Dollar Hebel: 9,29 Kurschance: + 45 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.