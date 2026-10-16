Am Ende hat’s doch geklappt

Ein mögliches nächstes Ziel ist der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie), der aktuell bei 753,78 US-Dollar verläuft. Sollte auch diese Marke unterschritten werden, könnte der Kurs sogar in den Bereich einer auffälligen Kurslücke vom Anfang Mai dieses Jahres zurückfallen. Diese liegt zwischen 531,36 und 592,71 US-Dollar.

Bereits in früheren Analysen zu Micron Technology wurde auf die Entstehung eines bärischen Keils (schwarz eingezeichnet) hingewiesen. Damals wurde auch die Möglichkeit neuer Tiefstände in der zweiten Jahreshälfte angesprochen. Am Donnerstag fiel die Aktie bereits auf 858,00 US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht fehlt allerdings noch ein tieferer Tiefpunkt als Ende Juli. Das spricht dafür, dass die Korrektur weitergehen könnte.

Erst nach einer solchen Korrektur könnte sich ein harmonisches 123-Konsolidierungsmuster herausbilden. Eine solche Entwicklung würde aus technischer Sicht die Grundlage dafür schaffen, dass die Aktie mittel- bis langfristig wieder Kurs auf neue Höchststände nehmen kann.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 855,00 US-Dollar

Kursziele : 753,78 und 531,36 US-Dollar

Renditechance via DN6TSL : 275 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Micron Technology Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4AY4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,07 - 1,08 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 789,8947 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 789,8947 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 903,94 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,51 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN6TSL Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,05 - 1,06 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.016,509 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 1.016,509 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 903,94 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 531,36 US-Dollar Hebel: 7,56 Kurschance: + 275 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.