Silber klettert weiter Kurs 57,70 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 22,66655USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 57,70USD ein Wert von 2.545,42USD geworden – ein Gewinn von +154,54 %.

Silber steigt moderat umauf 57,70. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Bodenbildung bei Silber um 55,5 US-Dollar. Diskutiert werden ein Doppelboden, Förderkosten als mögliche Preisuntergrenze und Zweifel an einem Anstieg auf 70 US-Dollar. Fallende Anleiherenditen und ein vermuteter Inflationshöhepunkt gelten einigen als Kurstreiber. Zudem stehen die gehebelte Kursreaktion der Minenaktien und ein erwartetes schwächeres Gewinnwachstum im Fokus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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