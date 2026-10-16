Börsencrash in Indonesien, Erholung im DAX: Ist die Panik schon vorbei?

Der DAX dürfte zum Wochenschluss Boden gutmachen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex vor Handelsbeginn 0,69 Prozent höher. Am Donnerstag hatte er 0,3 Prozent fester bei 25.382 Punkten geschlossen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für Zuversicht sorgt Kevin Warsh. Der Chef der US-Notenbank nennt künstliche Intelligenz einen positiven Angebotsschock. Seine Worte hätten die Sorgen der Anlegerinnen und Anleger zumindest vorübergehend vertrieben und den Ausverkauf abrupt gestoppt, sagt Thomas Altmann von QC Partners.

DAX: Kleiner Verfall, große Chance

Am Freitag laufen Optionen aus, doch der Oktober zählt laut Altmann zu den kleineren Verfallterminen. Die wichtigste Marke liegt bei 25.500 Punkten. Dort laufen 4.200 Kauf- und 3.900 Verkaufsoptionen aus. Nach zwei Verlustwochen in Serie habe der DAX nun "eine gute Chance, diese Woche positiv zu beenden", so Altmann.

Commerzbank: Grünes Licht aus Frankfurt

Unicredit darf ihren Commerzbank-Anteil über die Schwelle von 30 Prozent hinaus ausbauen, und zwar ohne Obergrenze. Die Europäische Zentralbank habe zugestimmt, teilte die italienische Großbank am Donnerstagabend mit. Unicredit spricht von einem "wichtigen Meilenstein" bei der Übernahme. Bislang halten die Italiener knapp 30 Prozent. Nach Abschluss der laufenden Verfahren sollen es fast 50 Prozent werden. Die Commerzbank-Aktie hatte am Donnerstag 0,9 Prozent tiefer bei 37,75 Euro geschlossen.

Wall Street: Flucht in die Defensive

In New York drehten die Indizes nach einem schwachen Start ins Plus. Der S&P 500 gewann 0,33 Prozent auf 7.744 Punkte, der Dow Jones legte 1,08 Prozent auf 52.177 Punkte zu. Die Nasdaq kam kaum vom Fleck. Anlegerinnen und Anleger schichteten aus Technologiewerten in Gesundheits- und Konsumaktien um.

Technologiewerte gerieten dagegen unter Druck. Nvidia fiel um 1,8 Prozent. TSMC meldete zwar den sechsten Rekordgewinn in Folge, äußerte sich aber vorsichtig zu 2027. Die Serverbauer Dell und Hewlett Packard Enterprise verloren rund sieben Prozent.

"Die Finanzierungskosten für alles steigen, sei es ein neues Einfamilienhaus oder ein riesiges Rechenzentrum", zitiert Reuters Jed Ellerbroek von Argent Capital Management. Der S&P 500 handelt nur noch beim 19-Fachen der erwarteten Gewinne, so günstig wie seit 2023 nicht mehr. Vor Handelsbeginn zeigen die Futures leicht nach unten.

Asien: Erholung mit Ausnahme

In Asien fingen sich die Börsen nach dem Ausverkauf vom Vortag. Der Nikkei stieg um 1,8 Prozent, der koreanische Kospi um 2,8 Prozent, nachdem er am Donnerstag fast acht Prozent verloren hatte. Indonesien erlebte dagegen einen schwarzen Freitag. Der Leitindex brach um elf Prozent ein, so stark wie seit 1998 nicht mehr. Der Indexanbieter MSCI will das Land nicht mehr als Schwellenmarkt führen.

Notenbank: Warsh legt sich nicht fest

Auf der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Bangkok ließ Warsh offen, wie es mit den Zinsen weitergeht. Er lege sich vor Sitzungen nicht fest. Die Märkte rechnen dennoch mit einer weiteren Straffung. Laut dem FedWatch-Tool der Terminbörse Chicago Mercantile Exchange liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember bei 67 Prozent, nach 62 Prozent am Mittwoch. Die Erzeugerpreise stiegen im September so stark wie seit viereinhalb Jahren nicht mehr.

Anleihen: Durchatmen nahe den Hochs

Am Anleihemarkt kehrte Ruhe ein. Die Rendite zehnjähriger US-amerikanischer Staatsanleihen gab am Donnerstag nach, blieb aber nahe ihren Mehrjahreshochs.

Devisen: US-Dollar vor Wochenverlust

Die niedrigeren Renditen kosten den US-Dollar Kraft. Der US-Dollar-Index verharrt bei 102 Punkten, nachdem er am Mittwoch nahe 103 ein Hoch seit eineinhalb Jahren markiert hatte. Damit steuert er auf den ersten Wochenverlust seit fünf Wochen zu. Der Euro erholte sich auf 1,12 US-Dollar, das britische Pfund notiert bei 1,33 US-Dollar.

Gold: Atempause nach dem Sprung

Gold verlor 0,4 Prozent auf 4.154 US-Dollar je Feinunze. Am Donnerstag hatte die Flucht in sichere Häfen den Preis um 1,6 Prozent getrieben.

Öl: Hormus hält den Markt in Atem

Brent verbilligte sich um 0,67 Prozent auf 105,21 US-Dollar je Barrel, die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 0,79 Prozent auf 97,20 US-Dollar. Durch die Straße von Hormus fließen laut dem Datenanbieter Kpler nur noch rund 68 Prozent der üblichen Menge.

Die Internationale Energieagentur will mehr als 20 Millionen Barrel Diesel freigeben. Zudem erwägt Washington, Sanktionen gegen einige Tanker der sogenannten Schattenflotte aufzuheben. Laut ING steckt eine erhebliche Risikoprämie im Preis. Erst eine Einigung zwischen Washington und Teheran könne den Markt beruhigen.

Fazit

Warshs Worte haben den Ausverkauf vorerst gestoppt. Die Nervosität bleibt aber. Hohe Zinsen und teures Öl setzen hoch verschuldeten Technologiekonzernen zu. Gefragt sind defensive Branchen wie Gesundheit und Konsum. Mit den Quartalszahlen der Technologieriesen in den kommenden Wochen dürfte die Schwankungsbreite hoch bleiben.





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