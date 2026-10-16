Allegiance startet erstes Feldprogramm auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Wolframprojekt Golden Scheelite in Nevada

Vancouver, British Columbia, 16. Oktober 2026 / IRW-Press / Allegiance Resources Corp. (CSE: ALLG) (FSE: BG5) (das „Unternehmen“ oder „Allegiance“) freut sich, bekannt zu geben, dass Rocca, LLC, ein in Reno ansässiges geologisches Beratungsunternehmen, vor Ort ist und mit dem ersten Feldprogramm des Unternehmens auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Wolframprojekt Golden Scheelite im Humboldt County, Nevada, begonnen hat.

Das dreitägige Programm konzentriert sich auf geologische Kartierung, die Entnahme von Handstückproben (Grab Samples), die Prospektion auf Scheelit mit UV-Lampen sowie eine systematische Übersichtserkundung auf allen 17 Claims mit einer Fläche von etwa 347 Acres (140 Hektar). Ziel ist es, die Ausdehnung des wolframführenden Skarns über die historischen Abbaustellen hinaus zu bewerten und Zielgebiete für die weiterführende Exploration auszuweisen.

Unter ultraviolettem Licht fluoreszierender Scheelit in einer ausgewählten Gesteinsprobe von Golden Scheelite.

Golden Scheelite hat bereits Wolfram produziert. Historischen behördlichen Aufzeichnungen zufolge lieferte das Projekt 6 Short Tons mit einem Gehalt von 0,71 % WO₃ im Jahr 1953 und 20 Short Tons mit einem Gehalt von 0,59 % WO₃ im Jahr 1954 an die Aufbereitungsanlage Getchell. Eine gesonderte historische Probe von der Sohle des Schachts ergab 3,59 % WO₃. Die verzeichneten historischen Abbaustellen beschränkten sich auf einen Tagebaueinschnitt von etwa 50 Fuß Länge, 15 Fuß Breite und 15 Fuß Tiefe, zwei etwa 60 Fuß bzw. 20 Fuß lange Schürfgräben und einen nur 7 Fuß tiefen Schacht. Das Konzessionsgebiet insgesamt wurde bislang nicht systematisch mit modernen Methoden exploriert.

Feldprogramm

Kartierung und Probenahme. Kartierung der historischen Abbaustellen und des wolframführenden Skarns entlang des Intrusionskontakts sowie Entnahme von Handstückproben aus aufgeschlossener Mineralisierung und neu identifiziertem Skarn.

Nächtliche UV-Prospektion. Einsatz von ultraviolettem Licht, um Scheelit überall dort zu identifizieren, wo höffiger Skarn aufgeschlossen ist. Historischen Beschreibungen zufolge fluoresziert der Scheelit bei Golden Scheelite unter UV-Licht kanariengelb, was mit der dokumentierten Vergesellschaftung von Wolfram und Molybdän im Einklang steht.

Übersichtserkundung des gesamten Claimblocks. Prospektion auf allen 17 Claims nach Wolframmineralisierungen abseits der bekannten Abbaustellen.

Moderner Felddatensatz. Erfassung von GPS-Positionen, Fotos und strukturgeologischen Beobachtungen, um den ersten modernen geologischen Datensatz des Projekts aufzubauen und die Zielgenerierung zu unterstützen.