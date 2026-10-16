JEFFERIES stuft VERBIO AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 42 Euro angehoben. Constantin Hesse blickt in einer am Freitag vorliegenden Studie deutlich optimistischer auf die Gewinnperspektiven des Biospritherstellers. Die Marge bei der Biodiesel-Produktion sei höher als bisher erwartet und eine wohl anstehende Verschärfung der Marktlage dürfte die Profitabilität unterstützen. Zugleich habe Verbio ein umfangreiches Investitionsprogramm nun fast abgeschlossen, weshalb sich der Fokus auf die Monetarisierung der Biodiesel-Raffinerie-Plattform verschiebe./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,68 % und einem Kurs von 27,18EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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