Phoenix Tower International feiert die Auszeichnung „Great Place To Work 2026" in 15 Märkten.

BOCA RATON, Fla., 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (PTI) ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass es erneut Certified by Great Place To Work in 15 Märkten erhalten hat. Dies würdigt das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für die Förderung einer Arbeitsplatzkultur, die auf Zusammenarbeit, Vertrauen und einem gemeinsamen Zielbewusstsein basiert.

Die diesjährige Ankündigung stellt einen weiteren aufregenden Meilenstein dar, da Peru der Liste der von PTI als Great Place To Work zertifizierten Märkte beitritt. Das Unternehmen feiert außerdem Zertifizierungen in Chile, Kolumbien, der Dominikanischen Republik, Ecuador, Frankreich (einschließlich der französischen Antillen), Deutschland, Irland, Italien, Jamaika, Mexiko, Spanien und den Vereinigten Staaten, darunter PTI Corporate und PTI Services. Diese Auszeichnungen spiegeln die starke Kultur wider, die die Mitarbeiter von PTI in allen globalen Niederlassungen verbindet.

„Was diese Anerkennung besonders bedeutsam macht, ist, dass sie direkt von unseren Mitarbeitern kommt", sagte Dagan Kasavana, CEO von Phoenix Tower International.

„Es spiegelt die Kultur wider, die wir gemeinsam weiter aufbauen – eine Kultur, die auf Zusammenarbeit, Respekt, Verantwortlichkeit und einem gemeinsamen Bekenntnis zu Exzellenz basiert." In all unseren weltweiten Niederlassungen schaffen unsere Mitarbeiter ein Umfeld, in dem sich jeder wertgeschätzt, unterstützt und befähigt fühlt, seine beste Leistung zu erbringen. Dieser Erfolg gebührt ihnen, und ich könnte nicht stolzer auf das Team und die Kultur sein, die wir gemeinsam aufgebaut haben."

Anlässlich des 13-jährigen Jubiläums von PTI unterstreicht diese Auszeichnung die Menschen und gemeinsamen Werte, die den Werdegang des Unternehmens geprägt haben. Von der gegenseitigen Unterstützung über Teams und Märkte hinweg bis hin zur Annahme neuer Chancen und Herausforderungen – die Mitarbeiter von PTI erwecken die Unternehmenskultur jeden Tag aufs Neue zum Leben. Die Leitüberzeugung des Unternehmens lautet: „Wir lieben, wer wir sind." "Wir lieben, was wir tun", spiegelt den Stolz und die Verbundenheit wider, die die globale Belegschaft vereint.

Die Great Place To Work Zertifizierung basiert ausschließlich auf dem Feedback der Mitarbeiter zu ihren Erfahrungen am Arbeitsplatz. Die weltweit anerkannte Zertifizierung hebt Organisationen hervor, die ein hohes Maß an Vertrauen, Zusammenarbeit und Mitarbeiterengagement demonstrieren, und spiegelt somit aussagekräftig die Unternehmenskultur wider, die die Mitarbeiter unmittelbar erleben.

„Die Anerkennung in 15 Märkten spiegelt die Menschen wider, die PTI zu dem gemacht haben, was es heute ist", sagte Marcella Barry, Chief People Officer bei PTI. „Obwohl unsere Teams in verschiedenen Ländern und Kulturen tätig sind, verbindet uns das Bestreben, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder einbezogen, wertgeschätzt und befähigt fühlt, erfolgreich zu sein. Diese Auszeichnung ist eine Würdigung unserer Mitarbeiter und eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, weiterhin in ihr Wachstum, ihr Wohlbefinden und ihre Gesamterfahrung bei PTI zu investieren."

Während PTI sein Portfolio an drahtloser Infrastruktur in Nord- und Südamerika sowie in Europa weiter ausbaut, konzentriert sich das Unternehmen weiterhin darauf, seine mitarbeiterorientierte Kultur zu stärken und sinnvolle Möglichkeiten für Mitarbeiter weltweit zu schaffen. Diese Zertifizierungen dienen sowohl der Würdigung der bisherigen Leistungen von PTI als auch der Verpflichtung, für die Zukunft einen noch stärkeren Arbeitsplatz zu schaffen.

Informationen zu Phoenix Tower International

Phoenix Tower International wurde 2013 gegründet und besitzt und betreibt über 33.000 Mobilfunkmasten, Dachantennen und andere drahtlose Infrastrukturen in 24 Märkten in Nord- und Südamerika sowie in Europa. Die Mission von PTI ist es, ein führender Anbieter von drahtloser Infrastruktur zu sein, die weltweite Konnektivität ermöglicht. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boca Raton, Florida, USA.

Mehr erfahren Sie unter www.phoenixintnl.com und folgen Sie PTI auf LinkedIn.

Über die Great Place To Work-Zertifizierung

Die Great Place To Work-Zertifizierung ist die aussagekräftigste Auszeichnung als „Arbeitgeber der Wahl", die Unternehmen anstreben. ist die maßgeblichste Auszeichnung als „Arbeitgeber erster Wahl", die Unternehmen anstreben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.greatplacetowork.com.

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