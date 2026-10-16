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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Gewinne erwartet - KI- und Zinssorgen lassen nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Tech-Erholung verleiht dem Dax zum Auftakt Rückenwind
    • Aixtron und Nordex überzeugen mit starken Zahlen
    • KI-Sorgen schwinden, Unicredit erhält EZB-Freigabe
    Aktien Frankfurt Ausblick - Gewinne erwartet - KI- und Zinssorgen lassen nach
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung im globalen Technologiesektor dürfte dem deutschen Aktienmarkt am Freitag Rückenwind verleihen. Rund eine Stunde vor dem Auftakt signalisiert der X-Dax für den Dax ein Plus von gut 0,5 Prozent auf 25.520 Punkte.

    Am Vortag hatten hohe Verluste von KI-Aktien zwar auch hierzulande auf die Stimmung der Anleger gedrückt. Der Dax ist aber vor allem von Unternehmen aus klassischen Branchen geprägt, weshalb die KI-Schwäche nur bedingt Spuren hinterließ. Grund der teilweise KI-Kurseinbrüche waren Ängste mancher Anleger, dass sich die milliardenschweren Investitionen der KI-Konzerne womöglich nicht auszahlen könnten.

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    An den US-Börsen hatte sich die Stimmung am Donnerstag im Handelsverlauf dann aber aufgehellt und in Asien nutzten die Anleger vor dem Wochenende die jüngste Tech-Schwäche zum Kauf. Hinzu kommt ein leichter Rückgang der Ölpreise und Anleiherenditen, die für einen guten Wochenausklang sorgen könnten.

    So zeichnet sich für den Dax ein Wochengewinn von 1,7 Prozent ab, obwohl zur Wochenmitte eine überraschend hohe US-Inflation die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen weiteren US-Leitzinserhöhung hatte steigen lassen. Das hatte Aktienkurse weltweit belastet.

    Dass sich der Chef der US-Notenbank Fed, Kevin Warsh, in einer Rede aber nicht spezifisch zur Geldpolitik äußerte, ließ die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung noch im Oktober aus Marktsicht wieder deutlich fallen. Zum Thema Künstliche Intelligenz sagte Warsh, dass Investitionen in diesen Bereich die US-Wirtschaft stark unterstützten. "Kevin Warsh gibt den Börsen den Optimismus zurück", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Kommentare zur Künstlichen Intelligenz ließen die KI-Sorgen der Anleger zumindest temporär schwinden.

    Auf Unternehmensseite steht am Freitag der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron im Fokus, nachdem er im dritten Quartal mit Auftragseingang und operativer Profitabilität die Analystenerwartungen übertroffen hatte. Auf der Handelsplattform Tradegate schoss der Aktienkurs am Morgen im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund 10 Prozent nach oben. Allerdings hatten die Papiere am Vortag wegen der schlechten Tech-Stimmung auch fast 13 Prozent an Wert verloren.

    Der Windkraftanlagenbauer Nordex überzeugte die Anleger mit einem überraschend guten dritten Quartal und einem optimistischeren Gewinnausblick. Die Aktionäre konnten sich vorbörslich über Kursgewinne von rund 9 Prozent freuen.

    Für die Anteilsscheine von Verbio ging es vorbörslich um fast 5 Prozent nach oben auf 26,82 Euro. Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies blickt nun deutlich optimistischer auf die Gewinnperspektiven des Biospritherstellers. Er hob das Kursziel auf 42 Euro an und stufte die Papiere daher auf "Buy" hoch.

    Derweil bekommt die Unicredit für die Übernahme von Commerzbank -Anteilen nach eigenen Angaben grünes Licht von der EZB-Bankenaufsicht. Damit kann die italienische Großbank die Commerzbank-Aktien, die sie sich im Sommer über ein Tauschangebot gesichert hatte, in eigene Anteile umwandeln. Die Genehmigung war bereits erwartet worden, stützt aber dennoch die Aktien der Commerzbank. Ihr Kurs stieg vorbörslich um gut ein halbes Prozent./mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 38,30 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +27,54 %/+63,98 % bedeutet.





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