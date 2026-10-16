Google gelingt Durchbruch bei Quantencomputern

Google löst eines der größten Probleme

Google hat einen wichtigen Durchbruch bei der Entwicklung von Quantencomputern erzielt. Wie das Wissenschaftsmagazin Science berichtet konnte der Tech-Konzern mit seinem Willow-Chip die Fehlerquote bei einem entscheidenden Rechenverfahren um das 40-Fache reduzieren. Der Fortschritt könnte Quantencomputer deutlich leistungsfähiger machen und langfristig sogar die Sicherheit von Bitcoin gefährden.

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Quantencomputer können komplexe Berechnungen durchführen, für die herkömmliche Computer Jahre oder sogar Jahrzehnte benötigen würden. Allerdings sind sie extrem fehleranfällig. Schon kleinste äußere Störungen können Berechnungen verfälschen. Um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen, benötigen die Systeme deshalb aufwendige Verfahren zur Fehlerkorrektur.

Genau hier ist Google nun ein Fortschritt gelungen. Mit einer Methode namens "Magic State Cultivation" lassen sich bestimmte fehlerarme Quantenzustände deutlich effizienter erzeugen.

Auf dem Willow-Chip reduzierte Google die Fehlerquote um den Faktor 40 und erreichte eine Genauigkeit von 99,99 Prozent. Allerdings bestanden nur acht Prozent der Versuche sämtliche Qualitätsprüfungen.

Der Durchbruch könnte dazu beitragen, künftig leistungsfähigere Quantencomputer mit deutlich weniger Hardware zu bauen.

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Könnten Quantencomputer Bitcoin knacken?

Die Entwicklung könnte langfristig auch Folgen für den Kryptomarkt haben. Denn ausreichend leistungsfähige Quantencomputer wären theoretisch in der Lage, bestimmte Verschlüsselungsverfahren zu knacken, die heute unter anderem Bitcoin und Banktransaktionen schützen.

Bereits im März veröffentlichte Google eine Studie, wonach weniger als 500.000 physische Qubits ausreichen könnten, um die bei Bitcoin verwendete elliptische Kurvenkryptografie anzugreifen.

Damit könnten Angreifer unter bestimmten Voraussetzungen private Schlüssel aus öffentlich bekannten Schlüsseln berechnen und Kryptowährungen stehlen.

Eine unmittelbare Gefahr besteht jedoch nicht. Googles Willow-Chip verfügt bei Weitem noch nicht über genügend Qubits, um heutige Verschlüsselungsverfahren zu knacken. Zudem müsste die Fehlerquote noch drastischer sinken.

Google will Quantencomputer weiter verbessern

Als Nächstes plant Google, das neue Verfahren auf größere Systeme auszuweiten und die Fehleranfälligkeit weiter zu reduzieren. Die Forscher gehen davon aus, dass bereits eine Halbierung der Hardwarefehler die Genauigkeit erheblich verbessern könnte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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