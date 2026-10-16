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    PNE: Zur Prognosereduktion gibt es auch eine gute Nachricht

    PNE hat nach Darstellung von SMC-Research die Prognose für das EBITDA in 2026 reduziert, was auf verzögerte Verkaufsprozess zurückzuführen ist, aber auch darauf, dass das Unternehmen mehr Windparks im eigenen Bestand behält. SMC-Analyst Holger Steffen sieht letzteres als gute Nachricht und traut dem Unternehmen auch in einem schwierigen Marktumfeld weiter eine gute Entwicklung zu.

    PNE werde im laufenden Jahr das anvisierte Verkaufsvolumen nicht erreichen, was einerseits aus Verzögerungen bei einigen Verkaufsprozessen resultiere, deren Abschluss sich auf 2027 verschiebe. Andererseits habe das Management beschlossen, weniger Projekte aus dem Bestand zu verkaufen, was im Gegenzug mittel- und langfristig das Potenzial für hochmargige Stromerträge vergrößere.

    In der aktuellen Periode werde das aber dazu führen, dass das EBITDA nur zwischen 60 und 75 Mio. Euro liegen werde, statt wie zuvor anvisiert zwischen 90 und 120 Mio. Euro. Die Analysten haben ihre Schätzungen in Reaktion auf die aktuelle Entwicklung reduziert.

    Trotzdem sehen sie PNE, auch dank dem weiteren dynamischen Ausbau der Pipeline, gut aufgestellt, um sich auch in dem aktuell verschärften Marktumfeld positiv zu entwickeln. Dass das Unternehmen den finanziellen Spielraum habe, den Eigenbestand auf einem höheren Niveau zu belassen, werten die Analysten als eine gute Nachricht.

    Ihr Kursziel habe sich durch die Modellanpassungen zwar von 9,80 auf 8,90 Euro reduziert, biete damit aber nach der scharfen Kurskorrektur ein attraktives Aufwärtspotenzial von mehr als 50 Prozent. Da die Rahmenbedingungen im Moment für ein erhöhtes Prognoserisiko sorgen, laute ihr Urteil weiter „Speculative Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.10.2026 um 8:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 15.10.2026 um 19:45 Uhr fertiggestellt und am 16.10.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-16-SMC-Comment-PNE_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

     

     

    Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 5,59EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 8,90 EUR



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