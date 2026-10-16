Fed-Chef Warsh hält Märkte in Atem

In dem der Fed-Vorsitzende Kevin Warsh bei der IWF-Jahrestagung in Bangkok jede Vorabfestlegung vermied und die Zusammenkünfte im Oktober und Dezember als ergebnisoffene Entscheidungspunkte definierte, verschiebt sich die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte vollständig auf die US-Konjunkturdaten der kommenden Wochen. Ohne richtungsweisende Signale der Notenbankspitze fungiert jede frische Inflations- und Arbeitsmarktzahl als direkter Taktgeber für kurzlaufende Staatsanleihen, den US-Dollar und die Bewertung des Goldpreises.

Federal Reserve: Restriktiver Zinspfad trifft auf geopolitischen Teuerungsdruck

Warsh bekräftigte seine geldpolitische Linie, Sitzungsergebnisse nicht vorwegzunehmen, um Preisstabilität ohne vorzeitige Marktfestlegungen zu gewährleisten. Da er betonte, die weltwirtschaftliche Entwicklung bewege sich seit der September-Sitzung weitgehend im Rahmen der Fed-Erwartungen, bleibt der damalige restriktive Projektionspfad das maßgebliche Referenzmodell.

Die makroökonomischen Kernfaktoren und Markttreiber im Überblick:

Entscheidungstermine im Herbst: Die Sitzungen am 27. und 28. Oktober sowie im Dezember markieren die Fixpunkte, an denen die US-Notenbank Produktion, Beschäftigung und Teuerung neu bewertet.

Nachwirkung des September-Zinsschritts: Nach der Anhebung der Leitzinsspanne um einen Viertelpunkt auf 3,75 bis 4,00 Prozent – dem ersten Zinsschritt seit 2023 – signalisierte die Mehrheit der Notenbanker mindestens eine weitere Straffung im laufenden Jahr.

Falkenhafte Einzelstimmen: Während Warsh Zurückhaltung wahrt, stellte Cleveland-Fed-Präsidentin Beth Hammack zuletzt offen zur Diskussion, ob die Geldpolitik angesichts anhaltender Inflationsrisiken überhaupt ausreichend restriktiv kalibriert ist.

Ölpreis und Nahost-Eskalation: Der kriegsbedingte Aufwärtsdruck bei den Treibstoffpreisen im Kontext des Konflikts mit dem Iran schlägt direkt auf die Inflationserwartungen durch; dieser Angebotsschock stärkt zwar die Nachfrage nach Sachwerten, erhöht aber zugleich das Risiko längerfristig hoher Zinsen.

Widerstandskraft des Edelmetalls: Trotz des Zinsüberhangs und leichter Abgaben im Vorfeld von Warshs Auftritt behauptet sich Gold bemerkenswert stabil – getragen von zwischenzeitlich rückläufigen Renditen, einem weicheren US-Dollar und robuster Nachfrage nach sicheren Häfen.

KI-Investitionszyklus und Rohölmarkt verzögern geldpolitische Wende

Einen Schwerpunkt seiner Ausführungen legte Warsh auf die realwirtschaftlichen Effekte künstlicher Intelligenz. Während er den KI-Investitionsschub als zentralen Wachstumstreiber einstufte, warnte er vor verfrühten Produktivitätshoffnungen: KI kurbelt zunächst die investitionsgetriebene Nachfrage an, bevor zeitversetzt Entlastungseffekte auf der Angebotsseite greifen. Kurzfristig wirkt dieser Ausgabenboom inflationär – ein Umstand, der Warshs These stützt, das aktuelle Zinsniveau bremse die Wirtschaft keineswegs aus. Vertiefende Einblicke hierzu verspricht eine Fed-Anhörung am 16. November in der San Francisco Bay Area.

Bis zum Zinsentscheid am 28. Oktober bestimmen die anstehenden Konjunkturveröffentlichungen und die Notierungen am Rohölmarkt, ob die stützenden Faktoren des Goldmarktes dem geldpolitischen Druck einer potenziell weiter steigenden Leitzinsspanne standhalten können.







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