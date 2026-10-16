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    Der vergessene italienische Goldrausch

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    Explorer entdecken Eritrea neu

    Der vergessene italienische Goldrausch - Explorer entdecken Eritrea neu
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Zu italienischen Kolonialzeiten erlebte Eritrea zweimal einen Goldrausch. Danach legte sich für Jahrzehnte der Schleier von Krieg und Instabilität über die Vorkommen des Landes. Ein dortiger Explorer hält eine Lizenz über ein Gebiet größer als Bremen – und legt überzeugende Bohrergebnisse vor.

     

    Der Goldexplorer Alpha Exploration (ISIN: VGG3198S1074, WKN: A3DLBX) legte Anfang Oktober zum wiederholten Male Bohrergebnisse für das Goldprojekt Aburna vor. Unter den Ergebnissen: 19 Meter mit 3,18 Gramm Gold pro Tonne, inklusive 7 Meter mit 7,09 Gramm Gold.

     

    Es ist kein Zufallstreffer: Sämtliche Bohrungen befinden sich innerhalb des äußerst aussichtsreichen, bislang jedoch unzureichend erkundeten Aburna-Korridors. In diesem Goldkorridor hat Alpha bereits die Prospekte Hill 52, Central, Northeast und Obok entdeckt, die zahlreiche oberflächennahe, hochgradige Goldabschnitte aufweisen.

     

    Alpha Exploration sieht bei Aburna Potenzial für Erweiterung

     

    „Diese Bohrlöcher zeigen das Wachstum des Footprints der Goldmineralisierung am Prospekt Northeast und das Potenzial für eine fortgesetzte Erweiterung in ungetestete Bereiche. Zudem hat das Bohren neue oberflächennahe Zonen der Goldmineralisierung im Westen des Prospekts identifiziert“, zeigt sich CEO John Wilton zufrieden mit dem Fortschritt der Exploration.

     

    Das Aburna-Goldprojekt liegt innerhalb 514 km² großen Kerkasha-Projekts in Eritrea. Das Land zählt nicht zu den Tier-1-Explorationsstandorten – jedenfalls, wenn es nach einschlägigen Statistiken zu Explorationskapital, zurückgelegten Bohrmetern und Machbarkeitsstudien geht. Die Vorzüge des Standorts sind im wahrsten Sinne des Wortes viel grundlegender: Explorer setzen auf die reichhaltige Geologie des Landes. Diese Geologie löste in früheren Zeiten bereits mehrfach einen Goldrausch aus, geriet dann aber in Vergessenheit. Moderne Explorer stoßen heute auf weitreichend unterexplorierte Landstriche, die schon mit den Methoden von vor mehr als einem Jahrhundert Potenzial versprachen.

     

    Die italienische Kolonie Eritrea umfasste das heutige Gebiet des Staates und bestand von 1890 bis 1936, bis 1941 dann als Teil der italienischen Kolonie Italienisch-Ostafrika. 1897 wurde in der Nähe von Asmara ein Quarzblock mit nennenswertem Goldgehalt gefunden. Das Ereignis löste einen kleinen Goldrausch aus. 1900 wurde die Società Eritrea per le Miniere d’Oro gegründet, die Konzessionen nördlich von Asmara erhielt. Die Entwicklung des börsennotierten Unternehmens enttäuschte jedoch, 1914 kam es zum Bankrott.

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