JEFFERIES stuft Nordea auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen für das dritte Quartal von 20,60 auf 19,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts der Diskussionen mit der Europäischen Zentralbank im Zusammenhang mit Aktienrückkäufen gebe es Unsicherheiten hinsichtlich der Verwendung von Überschusskapital, schrieb Alexander Demetriou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Wachstum laufe aber alles normal bei der skandinavischen Bank./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 15,79EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 08:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Alexander Demetriou
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 19,90
Kursziel alt: 20,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alexander Demetriou
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 19,90
Kursziel alt: 20,60
Währung: EUR
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