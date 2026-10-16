JEFFERIES stuft Nordea auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen für das dritte Quartal von 20,60 auf 19,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts der Diskussionen mit der Europäischen Zentralbank im Zusammenhang mit Aktienrückkäufen gebe es Unsicherheiten hinsichtlich der Verwendung von Überschusskapital, schrieb Alexander Demetriou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Wachstum laufe aber alles normal bei der skandinavischen Bank./mis/rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 15,79EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 08:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Alexander Demetriou

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19,90

Kursziel alt: 20,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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