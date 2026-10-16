RBC stuft Siemens Healthineers auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Start des neuen Strahlentherapiesystems Accela unterstreiche das Aufwärtspotenzial der Aktie des Medizintechnikkonzerns, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Accela verdeutliche wichtige klinische Fähigkeiten des Unternehmens./rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:32 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 40,69EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Natalia Webster

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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