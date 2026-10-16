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    Machtwechsel in Frankfurt

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    Freie Bahn für Unicredit: Ist das das Ende der Commerzbank, wie wir sie kennen?

    Unicredit darf die Commerzbank übernehmen. Chef Orcel droht mit neuem Aufsichtsrat. Doch welche der beiden Aktien bietet jetzt mehr Potenzial?

    Machtwechsel in Frankfurt - Freie Bahn für Unicredit: Ist das das Ende der Commerzbank, wie wir sie kennen?
    Foto: Michael Brandt - dpa

    Unicredit steht vor dem Ziel. Die Europäische Zentralbank erlaubt Italiens zweitgrößter Bank, die Kontrolle über die Commerzbank zu übernehmen. Das teilte Unicredit am Donnerstagabend. Ein feindliches Übernahmeangebot über 45 Milliarden Euro hatte dem Konzern im Juli den Zugriff auf 48 Prozent der Frankfurter gesichert.

    Bis Jahresende will Unicredit mit rund 50 Prozent der Stimmrechte das Ruder übernehmen. Es wäre die größte grenzüberschreitende Bankenübernahme in Europa seit der Finanzkrise.

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    Bewusst knapp unter 50 Prozent

    Die Aufseher gestatten Unicredit, die Schwelle von 30 Prozent zu überschreiten und den Anteil "ohne Obergrenze" zu erhöhen. Noch stehen weitere Genehmigungen aus. Die Europäische Kommission will laut Reuters bis zum 16. November entscheiden. Die Mehrheit von 50 Prozent meidet Unicredit dabei gezielt. Sonst müsste die Bank die Minderheitsaktionäre der polnischen Commerzbank-Tochter mBank auszahlen.

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    Unicredit-Chef Andrea Orcel drückt aufs Tempo. Seine Strategie soll die Commerzbank schon ab Januar umsetzen. Die vollständige Fusion verschiebt er dagegen auf 2029 oder 2030. Zudem droht er, per Aktionärsabstimmung einen neuen Aufsichtsrat und eine neue Führung einzusetzen, ohne die nächste Hauptversammlung abzuwarten. Der Bund hält 13,3 Prozent und pocht auf den Sitz in Frankfurt.

    Commerzbank-Aktie: Kursziel in Reichweite

    Die Meldung kam erst nach Handelsschluss. Zuvor hatte die Commerzbank-Aktie am Donnerstag 0,9 Prozent tiefer bei 37,75 Euro geschlossen. Damit ist die Bank rund 41 Milliarden Euro wert.

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    Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 liegt laut MarketScreener bei 12,8. Die 13 erfassten Analysten raten im Schnitt zum Übergewichten. Ihr mittleres Kursziel von 41,26 Euro verspricht gut neun Prozent Luft. Am 5. November legt die Commerzbank Quartalszahlen vor.

    Unicredit-Aktie: Der günstigere Käufer

    Unicredit verlor 1,2 Prozent auf 75,61 Euro. Mit rund 114 Milliarden Euro Börsenwert wiegt der Käufer fast dreimal so viel wie die Commerzbank. Dabei ist die Aktie günstiger bewertet: Das KGV liegt bei knapp zehn. Das mittlere Kursziel der 18 Analysten von 94,59 Euro liegt 25 Prozent über dem Kurs. Die eigenen Quartalszahlen verschob Unicredit wegen der Übernahme auf den 9. November.

    Fazit

    Der Machtwechsel in Frankfurt ist kaum noch aufzuhalten. Für Commerzbank-Aktionärinnen und -Aktionäre bleibt wenig Übernahmefantasie. Ein neues Angebot mit Aufschlag wäre für Unicredit teuer. Mehr Potenzial sehen Analysten bei der Unicredit-Aktie, die zudem günstiger bewertet ist. Das Risiko liegt in der Integration. Laut einem vertraulichen Dokument der Europäischen Zentralbank dürfte sie "herausfordernd und langwierig" werden.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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