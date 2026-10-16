AKTIE IM FOKUS
Aixtron erholt - Starkes Quartal treibt Markterwartungen an
- Aixtron übertrifft Quartalserwartungen deutlich
- KI-Nachfrage stärkt Aufträge und 2027-Ausblick
- Aixtron-Aktie erholt sich nach Vortagsverlusten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine überraschend gute Geschäftsentwicklung von Aixtron im dritten Quartal und positive Äußerungen zu 2027 treiben am Freitag eine Kurserholung des Chipindustrie-Ausrüsters voran. Auf der Handelsplattform Tradegate schnellte der Aktienkurs am Morgen im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund 10 Prozent nach oben. Allerdings hatten die Papiere am Vortag wegen der schlechten Tech- und KI-Stimmung auch fast 13 Prozent an Wert verloren.
Der im MDax notierte Konzern übertraf auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen im abgelaufenen Quartal mit Auftragseingang und operativer Profitabilität die Analystenerwartungen.
"Unser Auftragseingang wird weiterhin von der hohen Nachfrage nach Anlagen für Laseranwendungen in der KI-Datencenter-Kommunikation getragen", sagte der Vorstandsvorsitzende Felix Grawert laut Mitteilung vom Donnerstagabend. Zugleich habe ein vorteilhafter Produktmix zu einer Profitabilität deutlich über den Markterwartungen beigetragen. Zudem erklärte Grawert: "Der hohe Auftragseingang stärkt die Visibilität und die Geschäftsperspektiven für das Jahr 2027 deutlich."
Zwar signalisiere der unveränderte Jahresausblick des Unternehmens eine schwächere Bruttomarge im Schlussquartal wegen eines dann wohl ungünstigeren Produktmixes, dennoch dürften die Markterwartungen in puncto Profitabilität 2026 leicht steigen, schrieb Branchenexperte Craig McDowell von der Bank JPMorgan. "Wichtiger ist aber, dass wir angesichts des starken Auftragseingangs davon ausgehen, dass die Konsensschätzungen für die Umsatz- und Gewinnentwicklung für 2027 nach oben korrigiert werden."
Analyst Om Bakhda vom Investmenthaus Jefferies äußerte sich ebenfalls positiv zu den Perspektiven für das kommende Jahr. Die Beschleunigung des Auftragseingangs impliziere für 2027 einen Umsatz deutlich über der aktuellen Markterwartung. Zudem unterstreiche der Umsatzsprung vom zweiten zum dritten Quartal, dass Aixtron in der Produktion erfolgreich von einer auf zwei Arbeitsschichten umstelle.
Mit dem vor diesem Hintergrund am Freitag erwarteten Kurssprung würden die Aixtron-Aktien auch die Chartunterstützung im Bereich um die 31 Euro verteidigen, die sie am Vortag nur knapp gehalten hatten. Auf der Oberseite wartet nun die 21-Tage-Linie bei 36,19 Euro./mis/ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 30.417 auf Ariva Indikation (16. Oktober 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +27,12 %/+63,44 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
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Vielleicht erhöht JP Morgan ja demnächst das Kursziel 🙄.
JP Morgan ging in der Analyse mit PT € 54 von einem Auftragseingang von 215 Millionen in Q3 aus. Bei der gross margin haben sie 44,7% erwartet und lagen auch dort deutlich daneben.
Herzogenrath, 15. Oktober 2026 – AIXTRON SE (FSE: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) hat vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 ermittelt. Der Auftragseingang sowie das operative Ergebnis (EBIT) und die EBIT-Marge liegen deutlich über den aktuellen Markterwartungen.
Der vorläufige Auftragseingang im Q3 2026 belief sich auf rund EUR 275 Mio. nach EUR 124,0 Mio. im Vorjahresquartal. Dies übertraf den Median des aktuellen vom Unternehmen erhobenen Analystenkonsensus von EUR 214,6 Mio. deutlich und lag zudem deutlich über dem im zweiten Quartal 2026 ausgewiesenen Wert von EUR 214,5 Mio.
Der vorläufige Umsatz im Q3 2026 betrug rund EUR 184 Mio. (Q3 2025: EUR 119,6 Mio.) und lag damit innerhalb der für das Quartal prognostizierten Bandbreite von EUR 180 Mio. plus oder minus EUR 20 Mio.
Die vorläufige operative Profitabilität lag deutlich über den aktuellen Markterwartungen. Hierzu trug insbesondere ein vorteilhafter Produktmix bei. Der Bruttogewinn im Q3 2026 erreichte rund EUR 87 Mio. bei einer Bruttomarge von rund 48 % (Q3 2025: EUR 46,4 Mio.; 39 %). Das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf rund EUR 57 Mio. bei einer EBIT-Marge von rund 31 % (Q3 2025: EUR 15,4 Mio.; 13 %).
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert.
Die vollständige Konzern-Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2026, einschließlich der Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2026, wird wie geplant am 29. Oktober 2026 veröffentlicht.
HAMMER: das sind 10% über der Flüsterschätzung von 250 Millionen und 20% über Konsens!!