🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    AKTIE IM FOKUS

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aixtron erholt - Starkes Quartal treibt Markterwartungen an

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron übertrifft Quartalserwartungen deutlich
    • KI-Nachfrage stärkt Aufträge und 2027-Ausblick
    • Aixtron-Aktie erholt sich nach Vortagsverlusten
    AKTIE IM FOKUS - Aixtron erholt - Starkes Quartal treibt Markterwartungen an
    Foto: AIXTRON

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine überraschend gute Geschäftsentwicklung von Aixtron im dritten Quartal und positive Äußerungen zu 2027 treiben am Freitag eine Kurserholung des Chipindustrie-Ausrüsters voran. Auf der Handelsplattform Tradegate schnellte der Aktienkurs am Morgen im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund 10 Prozent nach oben. Allerdings hatten die Papiere am Vortag wegen der schlechten Tech- und KI-Stimmung auch fast 13 Prozent an Wert verloren.

    Der im MDax notierte Konzern übertraf auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen im abgelaufenen Quartal mit Auftragseingang und operativer Profitabilität die Analystenerwartungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    28.579,94€
    Basispreis
    2,04
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32.210,97€
    Basispreis
    1,82
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Unser Auftragseingang wird weiterhin von der hohen Nachfrage nach Anlagen für Laseranwendungen in der KI-Datencenter-Kommunikation getragen", sagte der Vorstandsvorsitzende Felix Grawert laut Mitteilung vom Donnerstagabend. Zugleich habe ein vorteilhafter Produktmix zu einer Profitabilität deutlich über den Markterwartungen beigetragen. Zudem erklärte Grawert: "Der hohe Auftragseingang stärkt die Visibilität und die Geschäftsperspektiven für das Jahr 2027 deutlich."

    Zwar signalisiere der unveränderte Jahresausblick des Unternehmens eine schwächere Bruttomarge im Schlussquartal wegen eines dann wohl ungünstigeren Produktmixes, dennoch dürften die Markterwartungen in puncto Profitabilität 2026 leicht steigen, schrieb Branchenexperte Craig McDowell von der Bank JPMorgan. "Wichtiger ist aber, dass wir angesichts des starken Auftragseingangs davon ausgehen, dass die Konsensschätzungen für die Umsatz- und Gewinnentwicklung für 2027 nach oben korrigiert werden."

    Analyst Om Bakhda vom Investmenthaus Jefferies äußerte sich ebenfalls positiv zu den Perspektiven für das kommende Jahr. Die Beschleunigung des Auftragseingangs impliziere für 2027 einen Umsatz deutlich über der aktuellen Markterwartung. Zudem unterstreiche der Umsatzsprung vom zweiten zum dritten Quartal, dass Aixtron in der Produktion erfolgreich von einer auf zwei Arbeitsschichten umstelle.

    Mit dem vor diesem Hintergrund am Freitag erwarteten Kurssprung würden die Aixtron-Aktien auch die Chartunterstützung im Bereich um die 31 Euro verteidigen, die sie am Vortag nur knapp gehalten hatten. Auf der Oberseite wartet nun die 21-Tage-Linie bei 36,19 Euro./mis/ajx/stk

    AIXTRON

    -1,08 %
    -4,90 %
    +3,14 %
    -18,49 %
    +160,55 %
    +14,35 %
    +53,24 %
    +487,80 %
    +443,42 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
    AIXTRON direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 30.417 auf Ariva Indikation (16. Oktober 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +27,12 %/+63,44 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs vorläufige Q3-Zahlen: 275 Mio. Euro Auftragseingang und 31 % EBIT-Marge übertreffen die Erwartungen deutlich; die Jahresprognose bleibt unverändert. Daneben werden das als hoch eingeschätzte KGV, mögliche Kurse unter 30 Euro bei einer Marktkorrektur und Risiken durch Auftragsverschiebungen diskutiert. Chancen sehen Teilnehmer im Bedarf an 200-mm-SiC-Anlagen für Infineons Werk in Malaysia.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Aixtron erholt - Starkes Quartal treibt Markterwartungen an Eine überraschend gute Geschäftsentwicklung von Aixtron im dritten Quartal und positive Äußerungen zu 2027 treiben am Freitag eine Kurserholung des Chipindustrie-Ausrüsters voran. Auf der Handelsplattform Tradegate schnellte der Aktienkurs am …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     