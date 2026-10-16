GOLDMAN SACHS stuft Argenx auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 954 auf 959 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Daten aus der Phase-3-Studie EMPASSION für das Präparat Empasiprubart zur Behandlung der multifokalen motorischen Neuropathie (MMN) würden für das vierte Quartal 2026 erwartet, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Auf Basis der Phase-2-Daten, des Studiendesigns, statistischer Simulationen sowie dem Feedback von Ärzten sei mit positiven Ergebnissen zu rechnen./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 21:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 755,8EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 959

Kursziel alt: 954

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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