JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Mit Blick auf Live-Spielstätten gebe es in Europa eine gute Nachfrage, die auf begrenzte Kapazitäten treffe, schrieb Lara Simpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher sei die Veranstaltungsort-Strategie von CTS Eventim zentral mit Blick auf den mittelfristigen Anlagehintergrund. Sie verwies dabei auf Mailand, Wien und die Lanxess-Arena in Köln./mis/rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 21:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 04:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 61,80EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 08:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Lara Simpson

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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