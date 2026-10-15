Zinsen und Konkurrenz aus China belasten!

Höhere Zinsen üben Druck auf Aktien aus, da sie die Renditen von Anleihen im Vergleich zu riskanteren Anlagen erhöhen. Außerdem steigen dadurch die Finanzierungskosten für Unternehmen, was insbesondere die Bewertungen im Technologiesektor belastet. Die Verluste von Nvidia führten zu einem breiteren Verkaufsdruck bei Halbleiteraktien. Der Philadelphia-Semiconductor-Index, der diesen Sektor abbildet, fiel am vergangenen Mittwoch um 2,8 Prozent. Die Politik Chinas spielt in diesem Zusammenhang eine doppelte Rolle: Erstens zieht sich das Reich der Mitte aus US-Staatsanleihen zurück, was tendenziell die Zinsen steigen lässt. Zweitens beeinträchtigt die kostenlose Bereitstellung von Large Language Models (LLMs) die Refinanzierung der KI-Ausgaben in den USA.

Aktuell werden die großen US-Technologiefirmen bei ihren Bestellungen nur vom Stromangebot für Rechenzentren und der Kapazität des Hardwareproduzenten TSMC limitiert. Doch den Anlegern wird klar, dass die Konkurrenz aus China die derzeitigen Margen bedrohen könnte. Mittlerweile notiert die Aktie von Nvidia knapp 12 Prozent unter dem Allzeithoch von 243,37 US-Dollar. Der Aktienkurs hat seit Anfang August 2025 nur leichte Kurszuwächse gezeigt, nachdem die durchwegs spektakuläre fundamentale Leistung von den Marktteilnehmern bereits vorweggenommen wurde. Am kurzfristigeren Betrachtungshorizont hat die Aktie von Nvidia eine Abwärtssequenz ausgebildet, die den Kurs in Richtung 200-Tage-Linie und der Unterstützung bei 212,19 US-Dollar leitet. Bis zur Unterstützung bei 193,60 US-Dollar müsste der Kurs noch weitere 12 Prozent nachgeben. Doch auch ein Kursgewinn ist bei Nvidia nie auszuschließen. Dennoch scheint eine Fortsetzung der Abwärtssequenz bis zum Level von 184,48 US-Dollar nicht unwahrscheinlich. Sehr hohe Erwartungen der Anleger oder selbst hervorragende Nachrichten können bereits eingepreist sein. Die anstehenden Quartalsberichte der großen Hyperscaler werden genau darauf geprüft, ob die Investitionen in KI-Rechenzentren unverändert hoch bleiben. Jede Enttäuschung könnte den gesamten KI-Sektor belasten.

NVIDIA Corporation (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer fallenden Aktie der NVIDIA Corporation bis auf 193,16 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Put-Optionsschein (WKN MM7MS2) überproportional mit einem Omega von -2,82 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 39 % und dem Ziel bei 193,16 US-Dollar (2,78 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 16.11.2026 eine Rendite von rund 34 % zu erzielen. Steigt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 236,84 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 28 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,19 zu 1, wenn bei 236,84 US-Dollar (1,49 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für fallende Kurse WKN: MM7MS2 Typ: Put-Optionsschein akt. Kurs: 2,10 – 2,11 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 200,00 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corporation akt. Kurs Basiswert: 217,46 US-Dollar Laufzeit: 18.12.2027 Kursziel: 2,78 Euro Omega: -2,82 Kurschance: + 34 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Morgan Stanley

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