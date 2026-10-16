BERNSTEIN RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3004 Franken belassen. Zukäufe im Geschäft mit Zusatzstoffen für Heimtiernahrung durch Givaudan hätten ihren Reiz, allerdings bestünden anderswo größere Lücken im Produktportfolio, schrieb Victoria Nice in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:40 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 03:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 4.235EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Victoria Nice

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3004

Kursziel alt: 3004

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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