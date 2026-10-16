BERNSTEIN RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Underperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3004 Franken belassen. Zukäufe im Geschäft mit Zusatzstoffen für Heimtiernahrung durch Givaudan hätten ihren Reiz, allerdings bestünden anderswo größere Lücken im Produktportfolio, schrieb Victoria Nice in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 4.235EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Victoria Nice
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 3004
Kursziel alt: 3004
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Victoria Nice
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 3004
Kursziel alt: 3004
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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